Ιράν: 3 αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση, την ευθύνη αναλαμβάνουν τζιχαντιστές

Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη στο νοτιοανατολικό Ιράν σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε τζιχαντιστική οργάνωση ενεργή στην περιοχή, μετέδωσε επίσημο μέσο ενημέρωσης.

«Τρία μέλη των δυνάμεων της αστυνομίας σκοτώθηκαν και πολίτης τραυματίστηκε σε επίθεση που διαπράχθηκε από ενόπλους στη Μιρτζαβέ, στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν», εξήγησε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, από τις φτωχότερες περιοχές του Ιράν, ζει μεγάλο μέρος της μειονότητας των Βελούχων, που ανήκει στο σουνιτικό ισλάμ, ενώ οι πολίτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι κατά πλειονότητα σιίτες.

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε πρατήριο καυσίμων όταν «τους επιτέθηκαν οι άγνωστοι ένοπλοι», σύμφωνα με το IRNA.

Η σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση Τζάις αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης» στα αραβικά), με βάση το Πακιστάν, που δρα στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση μέσω Telegram.

Την 23η Αυγούστου, ο επικεφαλής του τμήματος ερευνών εγκλημάτων στη Χας, στην ίδια επαρχία, δολοφονήθηκε από ενόπλους μπροστά στο σπίτι του, ενέργεια την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η ίδια οργάνωση.

Τον Απρίλιο, δέκα μέλη των ιρανικών δυνάμεων επιβολής της τάξης σκοτώθηκαν σε δυο επιθέσεις με στόχο ιδίως αστυνομικό τμήμα στην περιοχή. Την ευθύνη ανέλαβε η Τζάις αλ Αντλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

