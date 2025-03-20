Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κρέμασε ένα αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας στον τοίχο του Οβάλ Γραφείου, σύμφωνα με εικόνες που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον επίσημο λογαριασμό του Ρεπουμπλικανού προέδρου στο X, παρουσιάζονται εικόνες ενός κορνιζαρισμένου αντιγράφου του ιστορικού εγγράφου να κρέμεται στον τοίχο όχι μακριά από το γραφείο του.

Σε ένα πλάνο, ο Τραμπ παραμερίζει τις βαριές σκούρες μπλε κουρτίνες που είναι κρεμασμένες γύρω από το έγγραφο για να το δείξει.

Ακριβώς κάτω από το αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, έχει τοποθετηθεί ένα καβαλέτο με το σχεδιάγραμμα του Κόλπου του Μεξικού, ο οποίος φυσικά αναφέρεται με τη νέα του ονομασία ως «Κόλπος της Αμερικής», μετά τη διαταγή για την επίσημη αλλαγή της ονομασίας του από τον Αμερικανό πρόεδρο, μόλις λίγες ώρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, υλοποιώντας μια προεκλογική υπόσχεσή του.

🚨🔥President Trump flexes the Declaration of Independence, the Gulf of America, and his Diet Coke button in a tour of the Oval Office.

March 20, 2025

«Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στο Οβάλ Γραφείο», τα πορτρέτα και το «κουμπί»

«Το Nationals Archives παρέδωσε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο κατόπιν αιτήματος του Προέδρου. Εκτίθεται στο Οβάλ Γραφείο όπου θα προστατεύεται και θα διατηρηθεί προσεκτικά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ σε δήλωση.

Η αρχική έκδοση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας είναι πολύ ξεθωριασμένη και εκτίθεται στο κτίριο των Αρχείων. Στην έκδοση που κρέμεται στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τις εικόνες που αναρτήθηκαν, οι λέξεις είναι ξεκάθαρες και ευανάγνωστες.

Η ανάρτηση του Τραμπ δεν περιελάμβανε άλλες πληροφορίες εκτός από τις λέξεις: «Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στο Οβάλ Γραφείο».

Το έγγραφο είναι μέρος της νέας διακόσμησης που έχει επιμεληθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ έφερε έναν πίνακα του Άντριου Τζάκσον, ένα πορτρέτο του Τζορτζ Ουάσιγκτον (πάνω από το τζάκι), μια προτομή του Ουίνστον Τσόρτσιλ, και ένα κουμπί που πατά ο πρόεδρος για να παραγγείλει μια διαιτητική κόλα.

Ο «διάσημος και ιστορικός» κισσός

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την Washington Post, η νέα διακόσμηση στο οβάλ γραφείο, δεν περιλαμβάνει ένα πράγμα που ήταν σταθερό για πάνω από μισό αιώνα: τον σουηδικό κισσό που ήταν τοποθετημένος πάνω από το τζάκι.

Ο «διάσημος και ιστορικός» κισσός είχε δει πλήθος επισκεπτών από τότε που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του οβάλ γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των Νέλσον Μαντέλα, Πάπα Ιωάννη Β', Μάργκαρετ Θάτσερ και Γουίτνεϊ Χιούστον...

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζέραλντ Φορντ και του Τζίμι Κάρτερ, ο κισσός ήταν θαμνώδης πριν κοπεί κατά τη διάρκεια της θητείας των Προέδρων Ρόναλντ Ρίγκαν και Τζορτζ Μπους. Εμφανίζεται επίσης στο προεδρικό πορτρέτο του Μπιλ Κλίντον. Όταν ανέλαβε την προεδρία ο Τζορτζ Μπους, ο κισσός χωρίστηκε σε τρεις θάμνους.

Μεγάλωσε και αναπτύχθηκε σε ένα φυτό που μοιάζει με φράχτη κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα , ο οποίος το άλλαξε για λίγο με διαφορετικό είδος κισσού προτού κοπεί σε δύο μικρότερα φυτά κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του προέδρου Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, ο κισσός έγινε για άλλη μια φορά πιο θαμνώδης.

Ενώ το φυτό ήταν ακόμα εκεί όταν ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο κισσός εξαφανίστηκε τον περασμένο μήνα. Αντί αυτού, στη θέση του, φιγουράρει μια σειρά χρυσών αντικειμένων.

Πολλοί σημαντικοί άνθρωποι έχουν «απογόνους» του κισσού στα σπίτια τους, αναφέρει η The Post. Κομμάτια του έχουν δοθεί σε ανθρώπους του Λευκού Οίκου όταν εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και εκείνοι, με τη σειρά τους, έχουν δώσει μέρη των φυτών σε φίλους και συγγενείς.

Ο Ρίκο Γκαρντάφ εργαζόταν στο Γραφείο Προεδρικής Αλληλογραφίας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα. Είπε στην εφημερίδα ότι το σπίτι του στο Μπρούκλιν «κατακλύζεται» από τον κισσό.

Σε μια δεξίωση στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, το 2000, η ​​Χίλαρι Κλίντον είπε στους παρευρισκόμενους: «Στο Οβάλ Γραφείο του προέδρου, υπάρχει εδώ και σχεδόν 40 χρόνια ένας όμορφος κισσός. Δόθηκε στον Πρόεδρο Κένεντι από τον τότε Ιρλανδό πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως σημάδι διαρκούς εκτίμησης μεταξύ των δύο».

Ωστόσο, η ιστορία μπορεί να μην είναι αληθινή, σημείωσε η The Post, καθώς η Προεδρική Βιβλιοθήκη είπε στην εφημερίδα, «Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να βρούμε στοιχεία για την προέλευση του φυτού».

Η ερευνήτρια στη βιβλιοθήκη, Μπάρμπαρα-Ανν Πέρι είπε στην εφημερίδα ότι η παλαιότερη φωτογραφία που μπόρεσε να βρει από το φυτό στο Οβάλ Γραφείο είναι από τον Λευκό Οίκο επί εποχής Τζέραλντ Φορντ.

«Δεν έχει νόημα, σωστά; Ένας Ιρλανδός πρεσβευτής να δώσει σουηδικό κισσό ως δώρο;», είπε η Πέρι.

Ωστόσο, το φυτό, Plectranthus verticillatus (πλήκτρανθος), προέρχεται από τη Νότια Αφρική και ανήκει στην ίδια οικογένεια φυτών με τη μέντα και το φασκόμηλο. Οι κισσοί του Λευκού Οίκου παραμένουν σε ένα θερμοκήπιο ανάμεσα στις θητείες των προέδρων στο Οβάλ Γραφείο, από όπου ο κισσός αφαιρέθηκε τον περασμένο μήνα, χωρίς να αντικατασταθεί.

Πηγή: skai.gr

