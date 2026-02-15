Νέα Ζηλανδία: Προειδοποίηση για νέες πλημμύρες λόγω ισχυρών βροχών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η νεοζηλανδική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για νέες πλημμύρες στο Βόρειο Νησί, μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που προκάλεσαν θάνατο και εκτεταμένες καταστροφές.

Το βαρομετρικό χαμηλό προκαλεί ισχυρές βροχές και θύελλες, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες στα ποτάμια, πλημμύρες και κατολισθήσεις που απειλούν ανθρώπινες ζωές.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται απόψε, με σταδιακή βελτίωση από αύριο το πρωί.

Η νεοζηλανδική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε σήμερα έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών που θα μπορούσαν να πλήξουν το Βόρειο Νησί, την επομένη πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσαν διακοπές της ηλεκτροδότησης, καταρρεύσεις δρόμων, εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων από τα σπίτια τους και τον θάνατο άνδρα το όχημα του οποίου βυθίστηκε στα νερά σε πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο.

Η υπηρεσία έκανε λόγο για κίνδυνο να επικρατήσουν «επικίνδυνες συνθήκες στα ποτάμια», να συνεχιστούν οι «εκτεταμένες πλημμύρες» και κατολισθήσεις εξαιτίας του βαρομετρικού χαμηλού ανατολικά του Βόρειο Νησιού το οποίο προκαλεί ισχυρές βροχές και θύελλες κατά τόπους που θα μπορούσαν να απειλήσουν «ανθρώπινες ζωές».

Η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται απόψε, προτού υπάρξει σταδιακή βελτίωση από αύριο το πρωί, πρόσθεσε. Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έπληξαν το Βόρειο Νησί από την Παρασκευή, προκαλώντας τις πλημμύρες.

Οι αρχές έχουν κηρύξει σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις περιφέρειες Γουάιπα και Οτοροχάγκα, κάπου 180 χιλιόμετρα νότια από την Όκλαντ, την πόλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στη Νέα Ζηλανδία.

Χθες πέρα από τον άνδρα που έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητό του άλλοι περίπου 80 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, καθώς ολόκληρες συνοικίες πλημμύρισαν. Ακόμη, υπέστησαν καθιζήσεις ή καταρρεύσεις τμήματα δρόμων.

Συνολικά 4.291 ιδιοκτησίες συνέχιζαν να μην έχουν ηλεκτροδότηση σήμερα.

Τον Ιανουάριο, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν κατολίσθηση στο όρος Μανγκανόι, στην ανατολική ακτή του Βόρειου Νησιού, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί κατασκήνωση παραθεριστών γεμάτη οικογένειες που βρίσκονταν εκεί για τις διακοπές του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

