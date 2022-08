Lady Death: Η πρώτη γυναίκα αξιωματικός της Ρωσίας που σκοτώθηκε στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η πρώτη γυναίκα ανώτερος αξιωματικός της Ρωσίας σκοτώθηκε εν μέσω σκληρών μαχών στην Ουκρανία, καθώς οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν υφίστανται μια σειρά ταπεινωτικών αποτυχιών.

Η αντισυνταγματάρχης Olga 'Kursa' Kachura, 52 ετών, την οποία αποκαλούσαν και Lady Death, σκοτώθηκε ακαριαία όταν ουκρανικός πύραυλος χτύπησε το αυτοκίνητό της καθώς οδηγούσε στην πόλη Horlivka, στην περιοχή Ντόνετσκ της Ουκρανίας.

🎖️Vladimir Putin signed the Decree on awarding the title of Hero of Russia to Colonel Olga Kachura (posthumously) for courage and heroism shown in the performance of military duty. pic.twitter.com/giHChFrGHW