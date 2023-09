Η Κίνα έγινε η πρώτη χώρα που διορίζει πρεσβευτή στο Αφγανιστάν Κόσμος 18:03, 14.09.2023 linkedin

Σημειώνεται ότι καμία άλλη χώρα δεν έχει αναγνωρίσει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία έχει επικριθεί για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών