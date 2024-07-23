Η Κάμαλα Χάρις θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου εντός της εβδομάδας στον Λευκό Οίκο

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και σε αυτό το στάδιο κυριότερη διεκδικήτρια του χρίσματος των Δημοκρατικών ώστε να είναι η υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Κάμαλα Χάρις θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εντός της εβδομάδας στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε συνεργάτης της.

Ωστόσο, η κυρία Χάρις δεν θα είναι σε θέση να προεδρεύσει —ως εκ του αξιώματός της, είναι πρόεδρος της Γερουσίας— στη συνεδρίαση της ολομέλειας του αμερικανικού Κογκρέσου στην οποία θα απευθύνει ομιλία αύριο Τετάρτη ο κ. Νετανιάχου, διότι ταξιδεύει για την Ιντιανάπολις όπου θα εμφανιστεί σε προγραμματισμένη προεκλογική εκδήλωση, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

