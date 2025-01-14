Ναουάφ Σαλάμ: Παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του προέδρου του ΔΠΔ

Ο Ναουάφ Σαλάμ, ο νέος πρωθυπουργός του Λιβάνου, παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε σήμερα το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ.

"Ο δικαστής Ναουάφ Σαλάμ, πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, παραιτήθηκε από τη θέση του μέλους του Δικαστηρίου με ισχύ από σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2025", τονίζεται στην ανακοίνωση.

"Η θητεία του ως μέλους και ως προέδρου του Δικαστηρίου επρόκειτο να λήξει την 5η Φεβρουαρίου 2027", πρόσθεσε το Δικαστήριο, το οποίο έχει την έδρα του στη Χάγη.

Ο Ναουάφ Σαλάμ, ένας 71χρονος δικαστής από τη Βηρυτό, διορίστηκε τη Δευτέρα πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Ο δικαστής Σαλάμ έγινε μέλος του ΔΠΔ στις 6 Φεβρουαρίου 2018 και εξελέγη πρόεδρός του στις 6 Φεβρουαρίου 2024. Προηγουμένως είχε υπηρετήσει, από τον Ιούλιο 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2017, ως πρεσβευτής και μόνιμος αντιπρόσωπος του Λιβάνου στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, διευκρίνισε το ΔΠΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

