Οι Ηνωμένες Πολιτείες αφαιρούν την Κούβα από τη λίστα των «κρατών χορηγών της τρομοκρατίας»
Πρόκειται για μία ιστορική απόφαση στην πορεία της εξομάλυνσης των ταραγμένων σχέσεων των δύο χωρών.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν αναμένει πλέον από την Αβάνα να απελευθερώσει «σημαντικό» αριθμό πολιτικών κρατουμένων μετά τα βήματα που έκαναν οι ΗΠΑ.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα κοινοποιήσει στο Κογκρέσο το σχέδιο αφαίρεσης της Κούβας από τη λίστα.
Η αμερικανική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι συζήτησε τις δράσεις για την Κούβα, με την ομάδα μετάβασης του Τραμπ, αναφέρει το Reuters.
