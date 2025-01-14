Λογαριασμός
Ιστορική απόφαση: Οι ΗΠΑ αφαιρούν την Κούβα από τη λίστα των «κρατών χορηγών της τρομοκρατίας»

Πρόκειται για μία ιστορική απόφαση στην πορεία της εξομάλυνσης των ταραγμένων σχέσεων των δύο χωρών

Πρόκειται για μία ιστορική απόφαση στην πορεία της εξομάλυνσης των ταραγμένων σχέσεων των δύο χωρών.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αναμένει πλέον από την Αβάνα να απελευθερώσει «σημαντικό» αριθμό πολιτικών κρατουμένων μετά τα βήματα που έκαναν οι ΗΠΑ. 

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα κοινοποιήσει στο Κογκρέσο το σχέδιο αφαίρεσης της Κούβας από τη λίστα. 

Η αμερικανική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι συζήτησε τις δράσεις για την Κούβα, με την ομάδα μετάβασης του Τραμπ, αναφέρει το Reuters. 

Πηγή: skai.gr

Κούβα ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
