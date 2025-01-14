Οι Ηνωμένες Πολιτείες αφαιρούν την Κούβα από τη λίστα των «κρατών χορηγών της τρομοκρατίας»

Πρόκειται για μία ιστορική απόφαση στην πορεία της εξομάλυνσης των ταραγμένων σχέσεων των δύο χωρών.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αναμένει πλέον από την Αβάνα να απελευθερώσει «σημαντικό» αριθμό πολιτικών κρατουμένων μετά τα βήματα που έκαναν οι ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα κοινοποιήσει στο Κογκρέσο το σχέδιο αφαίρεσης της Κούβας από τη λίστα.

Η αμερικανική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι συζήτησε τις δράσεις για την Κούβα, με την ομάδα μετάβασης του Τραμπ, αναφέρει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

