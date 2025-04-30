Το 2021, η αστυνομία ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έγινε ποτέ στην Ευρώπη στο λιμάνι του Αμβούργου, 16 κρυμμένοι τόνοι άσπρης σκόνης σε 1.700 κουτιά με σοβατεπί που είχαν σταλθεί από την Παραγουάη.

Μεταξύ 2018 και 2023, οι κατασχέσεις κοκαΐνης αυξήθηκαν κατά 750%, γεγονός που καθιστά τη Γερμανία έναν ακόμη σημαντικό ευρωπαϊκό κόμβο στο συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών, επισημαίνει σε ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα Guardian.

«Βλέπουμε μια διείσδυση στις λιμενικές υποδομές στο Αμβούργο, δωροδοκία αστυνομικών με αντάλλαγμα πληροφορίες και πρόσφατα έναν εισαγγελέα που περιμένει δίκη για [φερόμενη] διαρροή πληροφοριών σε ένα δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης», δήλωσε ο Daniel Brombacher, ο οποίος διευθύνει το γραφείο Ευρώπης της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας που εμπλέκεται στην υπόθεση του έλαβε χώρα 2021 βρέθηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα κατηγορούμενος ότι δωροδοκούνταν από την ίδια συμμορία που υποτίθεται ότι καταδίωκε.

Ο άνδρας, που ονομάζεται Yashar G, κατηγορείται ότι διαρρέει λεπτομέρειες της έρευνας στη συμμορία και προειδοποιούσε τους υπόπτους για την επικείμενη σύλληψή τους με αντάλλαγμα 5.000 ευρώ το μήνα. Συνελήφθη τον Οκτώβριο από την αστυνομία που παρακολουθούσε τις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες της συμμορίας - όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο δίκτυο λίγο μετά την κατάσχεση στο Αμβούργο ενώ οι βασικοί στόχοι είχαν ήδη καταφύγει στο Ντουμπάι. Ο Yashar G κατηγορείται επίσης για διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών σε άλλες συμμορίες ναρκωτικών. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία και η κατανάλωσή της στη Δυτική Ευρώπη φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ. Το ίδιο ισχύει και για τα χρήματα που κερδίζουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που διανέμουν ένα προϊόν αξίας μεγαλύτερης κατά βάρος από την πλατίνα. Ένα κιλό κοκαΐνης αξίζει 2.000 δολάρια στην Κολομβία, αλλά μόλις φτάσει στην Ευρώπη η αξία του εκτοξεύεται κατά μέσο όρο στα 40.000 δολάρια. Τα κέρδη από αυτή την τεράστια αύξηση δεν δαπανώνται μόνο σε πολυτελή αυτοκίνητα και βίλες, αλλά χρησιμοποιούνται και για τις επόμενες αποστολές με τις συμμορίες να απλώνουν τα πλοκάμια τους σε Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία και Γερμανία.

Το Αμβούργο, το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα από τα λιμάνια που γίνονται ο μεγαλύτερος στόχος των συμμοριών ναρκωτικών, σύμφωνα με την Europol. Άτομα που είναι γνωστά ως hafeninnentäter (συμπεριλαμβανομένων λιμενεργατών και ναυτιλιακών εργαζομένων, σεκιούριτι και οδηγών φορτηγών) διακινούν τα ναρκωτικά απαρατήρητοι.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει μια διαφημιστική εκστρατεία για να βοηθήσει τους λιμενικούς να αποκρούσουν τις συμμορίες ναρκωτικών που προσπαθούν να τους στρατολογήσουν ή να τους εκβιάσουν.

Εν τω μεταξύ, τα κέρδη από την κοκαΐνη διαχέονται στους δρόμους του Αμβούργου. Ο «Καρλ», πρώην πορτιέρης στην περιοχή με τα κόκκινα φανάρια της πόλης, δήλωσε ότι τα χρήματα από την κοκαΐνη έχουν γίνει ολοένα και πιο ορατά τα τελευταία πέντε χρόνια. «Κάθε Σαββατοκύριακο βλέπεις όλο και περισσότερους νεαρούς άνδρες σε Ferrari, Lamborghini και SUV αξίας 150.000 ευρώ», είπε. «Δεν πρόκειται για χρήματα που κερδίζονται από πορνεία, απάτες ή κάνναβη. Αυτά είναι χρήματα από την κοκαΐνη».

«Η άνθηση της κοκαΐνης που έχουμε δει στη Γερμανία και την ΕΕ την τελευταία δεκαετία έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου εισροή μετρητών στο οργανωμένο έγκλημα», δήλωσε ο Daniel Brombacher. «Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος δεν είχαν ποτέ τόσο πολλά επιχειρηματικά κεφάλαια διαθέσιμα, ούτε ποτέ πριν τόσο ισχυρό κίνητρο να επενδύσουν σε δωροδοκίες για να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει να κινείται».

«Η Γερμανία δυσκολεύεται πολύ να παραδεχτεί το πρόβλημά της με το οργανωμένο έγκλημα και ακόμα και σήμερα το αρνείται σε μεγάλο βαθμό. Η ξαφνική εισροή κοκαΐνης μόλις άρχισε να κάνει το πρόβλημα ορατό», δήλωσε η Ζόρα Χάουζερ, εγκληματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, της οποίας το βιβλίο με τίτλο «Mafia Expansion». «Είναι η τέλεια καταιγίδα: ένας συνδυασμός κατακερματισμένης αστυνόμευσης, πολιτικής παραμέλησης, αδύναμης νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος, και υπερβολικής προστασίας δεδομένων που έχουν καταστήσει τη Γερμανία παράδεισο για εγκληματικές δραστηριότητες».

Η κινητήρια δύναμη του οργανωμένου εγκλήματος είναι η κοκαΐνη. Αλλά οι αρχές έχουν χάσει εντελώς τη μάχη τους. Παρά το έργο που καταβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του εμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη, η προσφορά είναι άφθονη και, σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα, κοστίζει περίπου το ίδιο με πριν από 10 χρόνια. Όταν οι Ολλανδοί δαπάνησαν 524 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση της ασφάλειας των λιμένων σε απάντηση σε ένα κύμα εκτελέσεων συμμοριών που συνδέονται με το εμπόριο κοκαΐνης, οι συμμορίες απλώς στράφηκαν σε λιμάνια στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σκανδιναβία και τις χώρες της Βαλτικής.

Οι κατασχέσεις κοκαΐνης στο Αμβούργο μειώθηκαν το 2024, αλλά το ναρκωτικό εξακολουθεί να φτάνει σε αφθονία: με μικρά σκάφη σε μικρότερα λιμάνια της βόρειας Γερμανίας ή μέσω «λαθρεμπορίου παρασίτων», όπου η κοκαΐνη προσκολλάται στο εξωτερικό των κύτων των φορτηγών πλοίων και ανακτάται από δύτες στο λιμάνι προορισμού.

Αλλά η σύλληψη των ίδιων των γκάνγκστερ δεν είναι αρκετή, προειδοποιούν οι εγκληματολόγοι.

«Η διακίνηση κοκαΐνης και το σχετικό ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε μεγάλη κλίμακα μέσω της διαφθοράς δημόσιων αξιωματούχων και άλλων διαμεσολαβητών. Αλλά η εστίαση των ερευνητών είναι μόνο στους δράστες εντός των εγκληματικών δικτύων», δήλωσε ο Ρόμπιν Χόφμαν, ειδικός στο οργανωμένο έγκλημα στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. Αντ' αυτού, ο Χόφμαν είπε, όπως έχει γίνει στην Ολλανδία, η αναζήτηση για τη διείσδυση χρημάτων από την κοκαΐνη πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω «στους διαμεσολαβητές, τους δικηγόρους, τους τοπικούς πολιτικούς και τους οικονομικούς συμβούλους που επιτρέπουν το οργανωμένο έγκλημα και επωφελούνται από αυτό».

Πηγή: skai.gr

