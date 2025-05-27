Τεράστια έκρηξη με νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους, σημειώθηκε σε εργοστάσιο που παρασκευάζει φυτοφάρμακα στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 19 τραυματίστηκαν και 6 αγνοούνται.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδας) σε εργοστάσιο της εταιρείας Youdao Chemical, τον μεγαλύτερο παραγωγό του φυτοφαρμάκου chlorpyrifos στον κόσμο. σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Μετά την έκρηξη, πυκνά καπνού υψώθηκαν εκατοντάδες μέτρα στον αέρα ενώ οι κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο έσπασαν παράθυρα πολλών σπιτιών.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γκρι και πορτοκαλί καπνό να υψώνεται προς τα πάνω, κατακλύζοντας κτίρια στο βιομηχανικό πάρκο.

‼️A massive explosion has occurred at a chemical plant in China’s Shandong province



The facility belongs to Shandong Youdao Chemical, the world’s largest producer of the pesticide chlorpyrifos. Following the blast, thick plumes of gray and orange smoke rose hundreds of meters… pic.twitter.com/QoBeFf7fZc — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2025

Η πυροσβεστική υπηρεσία έστειλε 55 οχήματα στον τόπο της έκρηξης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Κίνας.

Το εργοστάσιο Shandong Youdao Chemical ανήκει στον όμιλο Himile, ο οποίος κατέχει επίσης την εισηγμένη στο χρηματιστήριο Himile Mechanical, οι μετοχές της οποίας υποχώρησαν σχεδόν 4% το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με το Reuters.

Η Shandong Youdao Chemical, η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2019, καταλαμβάνει περισσότερα από 46 εκτάρια γης στο χημικό πάρκο Gaomi Renhe και απασχολεί περισσότερα από 300 άτομα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

