Με αμηχανία υποδέχτηκε τα σχόλια της Κάμαλα Χάρις το κοινό σε συνέδριο στην Αυστραλία, καθώς στη διάρκεια της ομιλίας της και μιλώντας για τη μητέρα της, αναφέρθηκε με γέλιο στα εξώφυλλα του Playboy, ενώ στη συνέχεια επιδόθηκε σε έναν ασαφή λόγο για την ταπεινότητα και τη φιλοδοξία.

Τα περίεργα σχόλιά της, όπως τα χαρακτηρίζει μερίδα του Τύπου, έγιναν την Κυριακή, σε εκδήλωση στο Αυστραλιανό Συνέδριο Κτηματομεσιτών, στη διάρκεια της οποίας μοιράστηκε μια «αστεία» ιστορία για τη μητέρα της.

Η Χάρις κάθισε στη σκηνή μαζί με τον βετεράνο του κτηματομεσιτικού κλάδου Τζον ΜακΓκραθ για πάνω από μία ώρα περιέγραφε το ενδιαφέρον της μητέρας της στην αναπαραγωγική υγεία των γυναικών.

Ειδικότερα, η Κάμαλα Χάρις είπε ότι «η μητέρα μου ήταν πραγματικά πολύ αστεία, γιατί έλεγε: “Κοίτα το εξώφυλλο του Playboy. Άφησέ με να σου πω – ο λόγος που οι άνθρωποι κοιτάνε αυτά τα πράγματα… να καταλάβεις για ποιο λόγο αναπτύχθηκαν: για τη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους!” Ήταν πολύ πρακτική με αυτόν τον τρόπο».

Η Χάρις μίλησε επίσης εκτενώς για θέματα που θεωρεί σημαντικά και επιδόθηκε σε έναν μακροσκελή λεκτικό μονόλογο όταν ρωτήθηκε για την ταπεινότητα, σύμφωνα με την DailyMail.

«Δεν φιλοδοξώ να είμαι ταπεινή. Και δεν το συνιστώ. Πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να είναι ταπεινός. Αλλά το να φιλοδοξεί να είναι ταπεινός θα ήταν μάλλον ανειλικρινές», είπε.

«Αν κάποιος το καταλάβει αυτό, εννοώ, υπάρχουν τόσα πολλά υπέροχα και εντυπωσιακά σε αυτόν τον κόσμο και τους ανθρώπους του».

«Και όταν αφιερώνεις μια στιγμή για να ακούσεις την ιστορία ενός ανθρώπου — είτε είναι κάποιος που κάθεται δίπλα σου στο αεροπλάνο είτε στέκεται μαζί σου στην ουρά του σούπερ μάρκετ - υπάρχουν τόσα πολλά σε αυτόν τον κόσμο που γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε», είπε η Χάρις.

«Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό να συνειδητοποιείς τα όνειρα που έχουν οι άνθρωποι, τις δυσκολίες που έχουν ξεπεράσει και το μεγαλείο που κρύβεται σε αυτό. Να αντιλαμβάνεσαι την ομορφιά του ανθρώπινου πνεύματος — ότι είμαστε εκ φύσεως, ως είδος, άνθρωποι που δεν τα παρατάμε».

Αλλά η Χάρις δεν σταμάτησε εκεί, δίνοντας έμφαση στη σημασία της φιλοδοξίας πέρα από την ταπεινότητα.

«Ένα μέρος του “κλειδιού” για την επιβίωσή μας είναι ότι είμαστε προσαρμοστικοί, αλλά είμαστε και φιλόδοξοι. Επικροτώ τη φιλοδοξία. Επικροτώ τη φιλοδοξία. Πιστεύω ότι είναι καλό να στοχεύεις ψηλά — αλλά όχι χωρίς να κατανοείς πως, κάνοντάς το, πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Πρέπει να κατανοείς το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχεις. Πρέπει να είσαι με σεβασμό», κατέληξε.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε πως οι άνθρωποι που αγωνίζονται για την ισότητα, για την ελευθερία, βλέπουν τι μπορεί να γίνει και είναι απελευθερωμένοι από ό,τι υπήρξε — πιστεύουν σε αυτό που είναι δυνατό. Άρα, ακόμα κι αν ονομάζεται “αγώνας”, θεωρώ ότι πρέπει να το βλέπουμε ως αγώνα υπέρ κάποιου πράγματος και όχι ενάντια σε κάτι», είπε.

Κάποια στιγμή, ο συντονιστής τής είπε ότι πιστεύει πως «τα καλύτερα έργα σου είναι μπροστά σου, σίγουρα, 100%».

«Αυτή τη στιγμή είμαι άνεργη», απάντησε με χαμόγελο. «Πάμε λοιπόν, ας πούμε την αλήθεια.»

Kamala Harris: “I am unemployed right now” *cackles*



Trump ended her career.

pic.twitter.com/agNxx9cZE5 — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 25, 2025

Όταν της ζητήθηκε να δώσει συμβουλές σε νέες γυναίκες του κλάδου των ακινήτων, επανέλαβε το σύνθημά της λέγοντας ότι δεν πρέπει να δίνουν σημασία σε όσους τους λένε να περιμένουν τη σειρά τους.

«Δεν ακούω το “όχι”. Τρώω το “όχι” για πρωινό», είπε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.