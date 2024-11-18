Για πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία του Ισραήλ, γυναίκες στρατιώτες μπήκαν στον Λίβανο ως μέρος μιας επιχειρησιακής αποστολής.

Ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης ενέκρινε την ανάπτυξη μιας ομάδας από το τάγμα πληροφοριών μάχης στο νότιο Λίβανο πριν από αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Από την έναρξη του πολέμου, η ομάδα πληροφοριών μάχης, αποτελούμενη από γυναίκες στρατιώτες, βρίσκεται κοντά στα συριακά σύνορα και στην περιοχή Mount Dov. Τα καθήκοντά τους περιελάμβαναν τη συλλογή πληροφοριών, τον εντοπισμό τρομοκρατών, τη δημιουργία καταλόγων με στόχους και την κατεύθυνση πυρών από χερσαίες και εναέριες δυνάμεις για την εξουδετέρωση απειλών και την εξάρθρωση τρομοκρατικών υποδομών.

Η 21χρονη δεκανέας Tehila, στρατιώτης από το τάγμα «Αετός», περιέγραψε την εμπειρία της σε διάφορες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης ατόμων που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες.

«Νότιο Λίβανο; Μπήκαμε με τα πόδια. Πόσο βάρος κουβαλήσαμε; Πάρα πολύ», είπε γελώντας. «Περίπου το 40% του σωματικού μας βάρους. Ετοιμαζόμασταν για μια μακρά ενέδρα».

Η 20χρονη δεκανέας Shani, είπε: «Περπατήσαμε περίπου 1,5 χιλιόμετρο στον Λίβανο, δημιουργήσαμε μια θέση στο πεδίο, διατηρήσαμε το καμουφλάζ και ξεκινήσαμε τη συλλογή πληροφοριών χρησιμοποιώντας εργαλεία παρατήρησης. Επιχειρησιακά, μπήκαμε σε περιοχές ανέγγιχτες από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου».

Οι στρατιώτες αποκάλυψαν ότι η αποστολή αποκάλυψε πολύτιμες πληροφορίες σε θέσεις αντιαρματικών πυραύλων, κτίρια που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ και ακριβείς τοποθεσίες στόχων. «Σε μια περίπτωση, καθοδηγήσαμε πυρά με βάση τις φωτογραφίες μας. Οι εικόνες που τραβήξαμε ενοχοποιούσαν άμεσα τη Χεζμπολάχ, επιδεικνύοντας τα όπλα της μέσα σε σπίτια και χωριά. Αργότερα, ελικόπτερα έπληξαν αυτούς τους στόχους», είπε ο δεκανέας Shani.

Γυναίκες στρατιώτες πίσω από τις γραμμές του εχθρού

Η ομάδα αρχικά σχεδίαζε να παραμείνει πίσω από τις εχθρικές γραμμές για περισσότερες από 24 ώρες κοντά σε ένα χωριό με γνωστή δραστηριότητα της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, μια απροσδόκητη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή, αναγκάζοντας την εκκένωση τους μετά από 12 ώρες. «Η υποχώρηση μέσα από πυκνή βλάστηση ήταν πολύ προκλητική», σημείωσαν.

Αναλογιζόμενοι την αποστολή, οι στρατιώτες είπαν ότι εστίασαν αποκλειστικά στην απόκρυψη της θέσης τους και στη συλλογή πληροφοριών. Μόνο με την επιστροφή τους στο Ισραήλ επεξεργάστηκαν πλήρως τη σοβαρότητα της επιχείρησης τους.

Η δεκανέας Shani εξέφρασε την περηφάνια της: «Είμαστε η πρώτη γυναικεία ομάδα μάχης που μπήκαμε στον Λίβανο. Το να το λέω στην οικογένειά μου ήταν συναισθηματικό - η μαμά μου ήταν αναστατωμένη, αλλά ο μπαμπάς μου ήταν περήφανος. Δεν υπάρχει φόβος αυτή τη στιγμή, μόνο αδρεναλίνη. Εστιάζουμε αποκλειστικά στην αποστολή».

Η δεκανέας Tehila είπε από την πλευρά της: «Στα κορίτσια που εντάσσονται σε μονάδες μάχης συχνά τους λένε ότι δε θα λάβουν ουσιαστικές αποστολές, αλλά αυτό αποδεικνύει το αντίθετο. Αν πιέσετε τον εαυτό σας και διαπρέψετε, σας περιμένουν απίστευτες ευκαιρίες».

