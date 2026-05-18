Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας θα ενισχύσουν τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αναπτύσσοντας από τα τέλη του επόμενου μήνα ειδική δύναμη αεράμυνας Patriot στη χώρα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.

Η αποστολή της Bundeswehr, η οποία προς το παρόν προγραμματίζεται να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο του 2026, περιλαμβάνει μία συστοιχία Patriot και περίπου 150 Γερμανούς στρατιώτες, οι οποίοι αναμένεται να αντικαταστήσουν αμερικανική μονάδα που βρίσκεται ήδη στην περιοχή.

«Η Γερμανία αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη εντός του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. «Το γεγονός ότι οι στρατιώτες μας συνεργάζονται πολύ στενά με τους Τούρκους και Αμερικανούς εταίρους μας δείχνει πόσο αξιόπιστα λειτουργεί η συνεργασία με τους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

