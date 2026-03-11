Axios: Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν έχει απομείνει «πρακτικά τίποτα» να στοχοποιηθεί στο Ιράν

Ο πρόεδρος Τραμπ (Trump) δήλωσε στο Axios σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη την Τετάρτη ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα» επειδή δεν έχει απομείνει «πρακτικά τίποτα για να στοχοποιηθεί».

«Κάτι λίγα εδώ κι εκεί... Οποτεδήποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πεντάλεπτης κλήσης.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά. Κοιτάς τον χάρτη και δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα για να στοχοποιήσουμε που να μην έχει ήδη ισοπεδωθεί ή εξουδετερωθεί», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην ένταση των αεροπορικών επιδρομών των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι η εκστρατεία αποσκοπεί στην πλήρη αποδόμηση της ικανότητας της Τεχεράνης να διεξάγει πόλεμο ή να απειλεί τη ροή της ενέργειας παγκοσμίως, τονίζοντας παράλληλα πως η πίεση θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση.

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από όση πιστεύαμε ότι ήταν εφικτή, ακόμη και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η εχθρικότητα του Ιράν εκτεινόταν πέρα από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, προς τα κράτη του Κόλπου σε όλη την περιοχή.

«Κυνηγούσαν την υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτή είναι η ανταπόδοση. Δεν θα ξεμπλέξουν τόσο εύκολα», είπε ο Τραμπ.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, αναλυτές επισημαίνουν ότι το Ιράν διατηρεί ακόμη τη δυνατότητα για ασύμμετρες επιθέσεις, όπως αυτές που σημειώθηκαν πρόσφατα στον Περσικό Κόλπο.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.