Σαλμάν Ρούσντι: Ένοχος για την απόπειρα δολοφονίας του ο Αμερικανολιβανέζος

Ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι κρίθηκε σήμερα ο Χαντί Ματάρ, ο οποίος του είχε επιτεθεί ενώ έδινε μια διάλεξη σε ένα ινστιτούτο τέχνης στη Νέα Υόρκη το 2022, τυφλώνοντας τον από το ένα μάτι.

Στη δίκη, που κράτησε τρεις εβδομάδες, οι ένορκοι είδαν βίντεο στα οποία ο 27χρονος Ματάρ τρέχει προς τη σκηνή όπου ο Ρούσντι επρόκειτο να μιλήσει για την ασφάλεια των συγγραφέων. Ο 77χρονος συγγραφέας μαχαιρώθηκε πολλές φορές στο κεφάλι, τον λαιμό, τον κορμό και το αριστερό χέρι. Τυφλώθηκε από το δεξί μάτι και χρειάστηκε να χειρουργηθεί για τα τραύματα που υπέστη στο συκώτι και το έντερο.

Ο Ρούσντι ήταν από τους πρώτους που κατέθεσαν στο Δικαστήριο της Κομητείας Τσαουτάκουα, στο Μέιβιλ, περιγράφοντας ψύχραιμα πως νόμιζε ότι επρόκειτο να πεθάνει. Έδειξε επίσης στου ενόρκους το τυφλό μάτι του, σηκώνοντας τα ειδικά γυαλιά που φοράει.

Ο Ματάρ κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού και επίθεση δευτέρου βαθμού, επειδή μαχαίρωσε και τον Χένρι Ρις, τον συνιδρυτή της Πόλης του Ασύλου του Πίτσμπουργκ, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που βοηθά εξόριστους συγγραφείς. Ο Ρις βρισκόταν επίσης στη σκηνή με τον Ρούσντι εκείνο το πρωί και συντόνιζε τη συζήτηση.

Ο Ρούσντι, που δηλώνει άθεος, γεννήθηκε σε μια οικογένεια μουσουλμάνων στο Κασμίρ της Ινδίας. Δέχεται απειλές θανάτου από το 1988, όταν εκδόθηκε το μυθιστόρημα «Σατανικοί Στίχοι» που θεωρήθηκε «βλάσφημο» από τον τότε ανώτατο πνευματικό ηγέτη του Ιράν, τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Μετά την επίθεση, ο Ματάρ είπε στην εφημερίδα New York Post ότι ταξίδεψε από το σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ αφού είδε να διαφημίζεται η εκδήλωση και η ομιλία του Ρούσντι, επειδή αντιπαθούσε τον συγγραφέα ο οποίος είχε «επιτεθεί στο Ισλάμ». Είπε μάλιστα ότι ξαφνιάστηκε που ο Ρούσντι επέζησε.

Ο Ματάρ, που έχει διπλή υπηκοότητα, ΗΠΑ και Λιβάνου, δεν κατέθεσε στη δίκη του. Η ποινή του θα ανακοινωθεί το πρωί της Κυριακής. Για τις δύο επιθέσεις θα μπορούσε να καταδικαστεί σε κάθειρξη 25 και 7 ετών αντίστοιχα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη και σε ομοσπονδιακό επίπεδο με την κατηγορία ότι η απόπειρα σε βάρος του Ρούσνι ήταν τρομοκρατική ενέργεια και για υλική υποστήριξη στην Χεζμπολάχ, την οποία η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση». Η δίκη αυτή θα διεξαχθεί στο Μπάφαλο.

