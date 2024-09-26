Η Φλόριντα προετοιμάζεται για τον καταστροφικό κυκλώνα Χέλεν

Χιλιάδες κάτοικοι άρχισαν να απομακρύνονται χθες από τις ακτές της Φλόριντας, στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, εν όψει της άφιξης, που αναμένεται σήμερα, του κυκλώνα Χέλεν, ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «καταστροφικό και φονικό» φαινόμενο, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC).

Η τροπική καταιγίδα Χέλεν μετατράπηκε σε «πολύ μεγάλο» κυκλώνα χθες και αναμένεται να πλήξει ένα σημαντικό τμήμα της Πολιτείας και της ευρύτερης περιοχής προκαλώντας «πολύ επικίνδυνες παλίρροιες, θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές», διευκρίνισε το NHC στο τελευταίο δελτίο του.

Η ταχύτητα των ανέμων έφθασε ήδη τα 140 χλμ/ώρα και ο κυκλώνας θα μπορούσε να αγγίξει έδαφος στη Φλόριντα σήμερα το βράδυ τοπική ώρα ως κυκλώνας κατηγορίας 4 της κλίμακας Saffir-Simpson, αφότου σάρωσε την τουριστική χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό.

Στην Κούβα, το πέρασμα του Χέλεν προκάλεσε ήδη καταρρακτώδεις βροχές, με το ύψος της βροχής να φθάνει τα 100 χιλιοστόμετρα σε ορισμένες κοινότητες, την ώρα που οι ριπές ανέμου ανήλθαν σε σχεδόν 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Το μικρό χωριό Γκουανιμάρ, στο δυτικό τμήμα της νήσου, βυθίστηκε κάτω από ένα μέτρο νερού και οι κάτοικοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το κρεμάσουν τα ρούχα και άλλα αντικείμενα στις στέγες για να στεγνώσουν, ενώ άλλοι φόρεσαν τις γαλότσες που χρησιμοποιούν στο ψάρεμα για να διανείμουν τρόφιμα.

Στις ΗΠΑ, «μια καταστροφική και φονική καταιγίδα θα μπορούσε να πλήξει την Ακτή Μπιγκ Μπεντ», στο βόρειο τμήμα της Φλόριντας, «όπου οι πλημμύρες θα μπορούσαν να φθάσουν σε ύψος 6 μέτρων μαζί με καταστροφικά κύματα», συμπλήρωσε το NHC, το οποίο επισημαίνει πως η ενδοχώρα δεν αναμένεται να εξαιρεθεί.

Γειτονικές πολιτείες έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η πόλη της Ατλάντας στην Τζόρτζια αναμένει θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις αύριο.

«Η διοίκηση Μπάιντεν-Χάρις είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια στη Φλόριντα και σε όλες τις αμερικανικές πολιτείες που θα βρεθούν στην πορεία της καταιγίδας», επισήμανε ο Λευκός Οίκος, αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρέστη σε μια σύσκεψη για το θέμα.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις επέβαλε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχεδόν όλες τις κομητείες της πολιτείες, 67 στον αριθμό.

Έθεσε επίσης σε ετοιμότητα την Εθνοφρουρά και χιλιάδες ανθρώπους εν όψει πιθανών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, αποκατάστασης του ηλεκτρικού ρεύματος και καθαρισμού των δρόμων.

Δέκα έξι κομητείες της Φλόριντας ανακοίνωσαν εντολές υποχρεωτικής εκκένωσης μέρους του πληθυσμού, την ώρα που δύο διέταξαν την εκκένωση όλων των κατοίκων.

Ο Ρον ΝτεΣάντις ανέφερε πως τουλάχιστον σε 62 υγειονομικές εγκαταστάσεις, από νοσοκομεία έως οίκους ευγηρίας, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις εκκένωσης και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες.

«Θα νιώσετε τον αντίκτυπο αυτής της καταιγίδας (…) πραγματικά σε όλη τη χερσόνησο της Φλόριντας», δήλωσε ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις σχετικά με τη Χέλεν, θα πρόκειται για τον πρώτο κυκλώνα τέτοιου μεγέθους που θα πλήξει τις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Το τελευταίο πέρασμα ενός τόσο ισχυρού κυκλώνα καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2023, όταν η Ιντάλια έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα της Φλόριντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.