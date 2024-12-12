BBC: Έφυγαν από την Ταρτούς της Συρίας τα ρωσικά πλοία 

Ρωσικά πολεμικά πλοία εγκατέλειψαν τη ναυτική βάση της Ταρτούς στις ακτές της Συρίας, σύμφωνα με το BBC που επιβεβαιώνει πρόσφατες δορυφορικές εικόνες, εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για το στρατιωτικό μέλλον της Μόσχας στη χώρα, μετά την πτώση του συμμάχου της, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν από το Maxar στις 10 Δεκεμβρίου δείχνουν ρωσικά πλοία να εγκαταλείψει τη ναυτική βάση της Ταρτούς από την Κυριακή και βρίσκονται επί του παρόντος αγκυροβολημένα στα ανοιχτά της Συρίας, στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Αντίθετα, άλλες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την ίδια ημέρα δείχνουν δραστηριότητα στην κύρια αεροπορική βάση της Ρωσίας στη Συρία, το Hmeimim, με τα αεριωθούμενα αεροσκάφη να είναι ευδιάκριτα στην άσφαλτο.

Η Ρωσία διαθέτει μια σημαντική αεροπορική βάση στην παράκτια πόλη Λατάκια καθώς και ναυτική βάση στην Ταρτούς. Η βάση της Ταρτούς είναι ο μοναδικός κόμβος επισκευής και ανεφοδιασμού της Ρωσίας στη Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να καταστρέφει ότι έχει απομείνει από το συριακό στρατιωτικό οπλοστάσιο για 4η συνεχόμενη ημέρα, με βομβαρδισμούς σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λαττάκεια και Ταρτούς.

«Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια»

Την Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα ξεκινήσει συνομιλίες με την νέα κυβέρνηση των ανταρτών για τη μελλοντική στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στη Συρία.

«Τώρα γίνεται ό,τι είναι δυνατό για να έρθουμε σε επαφή με όσους εμπλέκονται στη διασφάλιση της ασφάλειας και, φυσικά, ο στρατός μας λαμβάνει επίσης όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις», είπε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα.

Προειδοποίησε προηγουμένως ότι ήταν «πρόωρο» να κάνει κανείς εικασίες για το μέλλον των βάσεων.

«Γνωρίζετε ότι, φυσικά, διατηρούμε επαφές με αυτούς που ελέγχουν την κατάσταση στη Συρία τώρα. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί έχουμε τις βάσεις μας εκεί και το διπλωματικό μας γραφείο. Και φυσικά, είναι υψίστης σημασίας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας» είχε δηλώσει ο Πεσκόφ.





