Δίκη Πελικό: «Μερσί Ζιζέλ»

Πρωτοφανής και ακραία ήταν η ένταση έξω από το δικαστήριο της Αβινιόν μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας για τον Ντομινίκ Πελικό, σύζυγο της Ζιζέλ και τους 50 συγκατηγορούμενους. Στο βάθος και πάνω στα γηραιά τείχη της πόλης σε μια τεράστια ταμπέλα αναγραφόταν ξεκάθαρα το «Ευχαριστώ» των γυναικών που από τις 2 Σεπτεμβρίου είχαν παρακολουθήσει τη δίκη. «Μερσί Ζιζέλ» για το ό,τι η ίδια αποφάσισε να είναι ανοιχτή στο κοινό η ακροαματική διαδικασία.



Με φωνές και ενθουσιώδη συνθήματα, γυναικείες οργανώσεις περιμέναν γύρω στις 13:00 το μεσημέρι, την έξοδο της Ζιζέλ Πελικό, ενώ παράλληλα ήταν ιδιαίτερα επιθετικές προς τους συνηγόρους ορισμένων κατηγορούμενων. Πολλά και τα μίντια, γύρω στους 180 δημοσιογράφους (ορισμένοι από ξένες χώρες) πλαισιωμένοι από 200 και πλέον αστυνομικούς.

Με το μόνιμα ήρεμο ύφος της, η Ζιζέλ Πελικό πλησίασε τα μικρόφωνα. Ξεκίνησε λέγοντας «αυτή η δίκη ήταν μία δοκιμασία» και πάνω απ’ όλα σκεφτόταν τα τρία παιδιά της και τα εγγόνια της που το μέλλον τους ανήκει. Συμπλήρωσε πως «ουδέποτε μετάνιωσε για το γεγονός ότι η ακροαματική διαδικασία ήταν ανοιχτή στο κοινό» και ευχαρίστησε όσους και όσες την υποστήριξαν, δηλώνοντας ότι η σκέψη της είναι σε όσες υποφέρουν μέσα στη σιωπή και την άγνοια. Δήλωσε ότι αποδέχεται και σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου.Από τις 2 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε και κράτησε κοντά 4 μήνες, είχε θεωρηθεί «ιστορική» η δίκη των «μαζικών βιασμών στο Μαζάν».«Ιστορική» θεωρείται και η σημερινή μέρα της ετυμηγορίας. Νωρίς το πρωί, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι ο Ντομινίκ Πελικό σύζυγος της Ζιζέλ, ήταν ένοχος για βιασμό και καταδικάστηκε με την μεγίστη ποινή. 20 χρόνια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης πριν συμπληρώσει τα δύο τρίτα της ποινής.Ανακοίνωσε στη συνέχεια τις ποινές για τον καθένα από τους 50 άλλους κατηγορούμενους. Όλοι κρίθηκαν ένοχοι με διαφορετικές ποινές ο καθένας, από 3 έως 15 χρόνια, ποινές τελικά πολύ πιο μικρές από αυτές που είχε ζητήσει ο εισαγγελέας, αλλά και συγκριτικά με άλλες ποινές σε καταδίκες για βιασμό. Το θέμα προκάλεσε μια σχετική αναστάτωση στο πλήθος του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο. Τα παιδιά της Ζιζέλ Πελικό που ήταν δίπλα της δεν δίστασαν να εκφράσουν τη δυσφορία τους για τις εξαιρετικά χαμηλές ποινές. Παρόμοια ήταν και τα συνθήματα των γυναικείων οργανώσεων, ενώ ορισμένοι νομικοί άρχισαν να αμφισβητούν την ικανότητα του νεοσύστατου ποινικού δικαστηρίου στην Αβινιόν.Υπάρχει περιθώριο 10 ημερών για την άσκηση έφεσης και σε αυτήν την περίπτωση η δίκη θα επαναληφθεί σε άλλο δικαστήριο και με ενόρκους.

