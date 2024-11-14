Η Ευρώπη ζητά από τον Μπάιντεν επίσπευση υποστήριξης προς την Ουκρανία - Νευρικότητα πριν αναλάβει τα ηνία ο Τραμπ

Η Ευρώπη απευθύνει μια ύστατη έκκληση στην απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν να ενισχύσει την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση του Κιέβου όσο το δυνατόν περισσότερο πριν από τη λήξη της προεδρικής θητείας τον Ιανουάριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει μια γρήγορη συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, προκαλώντας ανησυχίες στην Ευρώπη ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν δυσμενής για την Ουκρανία και ενδεχομένως θα εδραίωνε τα κέρδη που έχει αποκομίσει η Ρωσία από την εισβολή της το 2022, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι ζήτησαν από τις ΗΠΑ να παράσχουν στην Ουκρανία περισσότερα όπλα και πυροβολικό, να επιβάλουν πρόσθετες κυρώσεις σε βασικές ρωσικές πηγές εσόδων και να στοχεύσουν στη δυνατότητα της Μόσχας να αποκτήσει απαγορευμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε όπλα, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές του Bloomberg που έχουν γνώση της κατάστασης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποίησε την Τετάρτη ένα εσπευσμένο ταξίδι στις Βρυξέλλες για να διαβεβαιώσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις προσπάθειές τους να στείλουν πόρους στην Ουκρανία ενόψει της ορκωμοσίας του Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει έντονα την κλίμακα των αμερικανικών προσπαθειών για την υπεράσπιση του Κιέβου.

Οι πόροι που ανέφερε - χρήματα, πυρομαχικά, όπλα - προέρχονται κυρίως από το πακέτο ύψους 61 δισ. δολαρίων που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος. Πρόσθεσε ακόμη ότι «κάθε δολάριο που έχουμε στη διάθεσή μας» θα διατεθεί εσπευσμένα.

Παρόλο που ο χρόνος τελειώνει για να ενεργήσει ο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ εργάζονται ήδη για την υιοθέτηση νέων κυρώσεων κατά του πετρελαϊκού στόλου της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας - η οποία έχει στείλει στρατεύματα για να βοηθήσει τη Μόσχα- μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, δήλωσαν οι πηγές.

Η Ευρώπη έχει επιταχύνει τις προσπάθειες για την προστασία των συμφερόντων της, ιδίως όσον αφορά τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας, πριν γίνει πρόεδρος ο Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος έχει ανταγωνιστική στάση απέναντι στην Ευρώπη και τον Σεπτέμβριο απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν ήθελε να πετύχει η Ουκρανία στην προσπάθειά της να εκδιώξει τους Ρώσους εισβολείς.

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για να βρεθεί η Ουκρανία σε ισχυρή θέση», δήλωσε στο Bloomberg ο Μαρκ Λέοναρντ, συνιδρυτής και διευθυντής του think tank European Council on Foreign Relations. Είπε επίσης ότι η συμφωνία που θα διαπραγματευτεί ο Τραμπ «μπορεί να προσπαθήσει να παγώσει τη σύγκρουση στις γραμμές όπου η Ρωσία κατέχει τώρα το 20% του ουκρανικού εδάφους».

Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν ότι όλα τα χρήματα για την Ουκρανία που έχουν στη διάθεσή τους θα χρησιμοποιηθούν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ. Ωστόσο, η παράδοση ορισμένων όπλων θα μπορούσε να διαρκέσει πολλούς μήνες και να εκτείνεται πέραν της θητείας του Μπάιντεν.

«Θα κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία πριν αναλάβει η νέα ομάδα», δήλωσε σε συνέντευξή του ο επικεφαλής προμηθειών του αμερικανικού στρατού Ντάγκλας Μπους. «Αλλά από εκεί και πέρα θα είναι δική τους απόφαση».

Αρκετοί ηγέτες της ΕΕ πιέζουν επίσης τις ΗΠΑ να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί δυτικά όπλα για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας, μια κίνηση που το Κίεβο και οι εν λόγω σύμμαχοι πιστεύουν ότι θα βελτίωνε σημαντικά την ικανότητα της χώρας να αμυνθεί από τις επιθέσεις της Μόσχας σε κρίσιμες υποδομές.

Ο Μπάιντεν έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στο αίτημα, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έχει αντιταχθεί ανοιχτά σε αυτό. Άνθρωποι που γνωρίζουν τη θέση των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η άποψη είναι ότι κάτι τέτοιο θα είχε περιορισμένο αντίκτυπο στον πόλεμο και δεν αξίζει τον κίνδυνο κλιμάκωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να μην επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία χρησιμοποιώντας όπλα που έχουν προμηθεύσει. Η Ουκρανία θέλει επίσης να χρησιμοποιήσει βρετανικούς πυραύλους κρουζ Storm Shadow και γαλλικούς SCALP για να πραγματοποιήσει πλήγματα στη Ρωσία.

Από την πλευρά της, η ΕΕ προετοιμάζεται για μια διχαστική προεδρία Τραμπ, εν μέσω ανησυχιών ότι το μπλοκ θα χρειαστεί να ενισχύσει τη βοήθεια προς το Κίεβο λόγω της μειωμένης αμερικανικής υποστήριξης. Η ΕΕ πιδιώκει να επιταχύνει τις συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο για ένα νέο σύμφωνο άμυνας και ασφάλειας, μετέδωσε νωρίτερα το Bloomberg.

Παρόλο που η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας προς την Ουκρανία, το Κίεβο βασίζεται στις ΗΠΑ για κρίσιμους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, όπως τα F-16 και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς ATACM. Η ΕΕ διέθεσε 118 δισ. ευρώ από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Kiel Institute για την Παγκόσμια Οικονομία.

Πηγή: skai.gr

