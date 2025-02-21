Η Ευρώπη χρειάζεται να δαπανά περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ (261,6 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως σε αμυντικές επενδύσεις για να διασφαλίσει την ασφάλειά της χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, ένα ποσό που η ΕΕ μπορεί να αντέξει δεδομένης της οικονομικής της ισχύος, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η συγκεκριμένη δαπάνη, που ισοδυναμεί με το 1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ, θα επέτρεπε στην Ευρώπη να κινητοποιήσει περίπου 300.000 στρατιώτες για να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία, αναφέρει η μελέτη των ερευνητικών ινστιτούτων Bruegel και Kiel Institute for the World Economy.

Η μελέτη καλεί επίσης σε στενότερο συντονισμό και κοινές προμήθειες, σημειώνοντας ότι, παρά τα οικονομικά μέσα της Ευρώπης, ο αμυντικός συντονισμός μεταξύ των εθνικών ενόπλων δυνάμεων παραμένει μια μεγάλη πρόκληση.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δέχονται αυξημένες πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ενισχύσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές τους ικανότητες, με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ να προειδοποιεί την περασμένη εβδομάδα την Ευρώπη να μην αντιμετωπίζει την Αμερική ως "κορόιδο" αναθέτοντάς της την ευθύνη για την άμυνά της.

Ο επικρατέστερος υποψήφιος για την καγκελαρία της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε την Πέμπτη αμφιβολίες για τη μελλοντική παρουσία των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Μάικ Βαλτς, έδωσε σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ προθεσμία έως τον Ιούνιο για να εκπληρώσουν πλήρως τον στόχο αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ.

Η μελέτη των Bruegel και Kiel προτείνει την αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών έως και 4% του ΑΕΠ ετησίως, από το τρέχον 2%. Το ήμισυ αυτού του ποσού θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το κοινό ευρωπαϊκό χρέος και να χρησιμοποιηθεί για κοινές προμήθειες, ενώ το υπόλοιπο θα μπορούσε να καλυφθεί σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τους ερευνητές της μελέτης.

Η μελέτη σημειώνει ότι η Μόσχα έχει αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές της ικανότητες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέροντας την κινητοποίηση περίπου 700.000 στρατιωτών στην Ουκρανία και τη ραγδαία αύξηση της παραγωγής αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για 50 επιπλέον ταξιαρχίες, η Ευρώπη θα χρειαζόταν 1.400 νέα άρματα μάχης και 2.000 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης πεζικού, αριθμός που υπερβαίνει τα τρέχοντα αποθέματα των χερσαίων δυνάμεων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Από οικονομική άποψη, αυτό είναι διαχειρίσιμο... Είναι πολύ λιγότερο από ό,τι χρειάστηκε για να ξεπεραστεί η κρίση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, για παράδειγμα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Guntram Wolff, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.