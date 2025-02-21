Βρυξέλλες: Αγωνία για την επομένη των γερμανικών εκλογών

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Σοκαρισμένοι οι Ευρωπαίοι από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ και τη νέα τροπή στις ευρωατλαντικές σχέσεις αναμένουν πάντως την «επιστροφή» της Γερμανίας στο «προσκήνιο» με μια νέα κυβέρνηση υπό τον συντηρητικό Φρίντριχ Μερτς.



Για την πλειονότητα άλλωστε των Ευρωπαίων, ο Μερτς θεωρείται ρεαλιστής και υπέρ «συμμαχιών των προθύμων», προκειμένου να παρακάμπτεται η «αδράνεια» της Ευρώπης. Γνωρίζουν όμως ότι οι κινήσεις και οι αποφάσεις του θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το ποιοι θα είναι οι κυβερνητικοί του εταίροι, αλλά και πόση εκλογική δύναμη θα λάβει την Κυριακή στις ομοσπονδιακές εκλογές, με την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να έρχεται δεύτερη στις δημοσκοπήσεις και να στηρίζεται ανοιχτά από τη νέα αμερικανική διοίκηση.



Αν και αρκετοί στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης με συνεργασία Χριστιανοδημοκρατών – Χριστιανοκοινωνική Ένωση Βαυαρίας (CSU)Χριστιανοκοινωνιστών CDU – CSU με την ΑfD είναι ένα μάλλον αδύναμο σενάριο, ωστόσο εκτιμούν ότι η ακροδεξιά θα καιροφυλακτεί δυσκολεύοντας το έργο κάθε νέας κυβέρνησης, καθώς «στοχεύει» στο ίδιο εκλογικό κοινό, ενώ σίγουρα θα δυσκολέψει και τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης συνασπισμού.



Αρκετά είναι ωστόσο τα ερωτηματικά για το ποια θα είναι η στάση του νέου καγκελάριου και της κυβέρνησής του έναντι της Αμερικής του Τραμπ, που επιθυμεί να «τιμωρήσει» τους Γερμανούς και την αυτοκινητοβιομηχανία τους με σκληρούς δασμούς. Παρά το γεγονός ότι το κόμμα του, CDU ανήκει πολιτικά στην ίδια οικογένεια με τους Ρεπουμπλικάνους, ο Μερτς έχει ήδη εκφράσει την ενόχλησή του ανοιχτά για αρκετές από τις πολιτικές του Τραμπ και κυρίως, για τις πολιτικές «παρεμβάσεις» των μελών της νέας αμερικανικής διοίκησης στις εκλογές στη Γερμανία, με αποκορύφωμα την ομιλία του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη διάσκεψη του Μονάχου, την περασμένη εβδομάδα.

Νέα κυβέρνηση, νέα θεμέλια

Η νέα κυβέρνηση, πάντως, θα επαναπροσδιορίσει και τη θέση της εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τις Βρυξέλλες να αναμένουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση από εκείνη του Όλαφ Σολτς, που συχνά έθετε «εμπόδια» ακόμα και «βέτο» σε αρκετές αποφάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν είτε με πρωτοβουλίες περαιτέρω ενίσχυσης της Ουκρανία, αλλά και τα οικονομικά «εργαλεία» αναζωογόνησης της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.



Η οικονομική πολιτική της νέας κυβέρνησης στο Βερολίνο είναι ένα ζήτημα, που απασχολεί τις Βρυξέλλες όπως και τα κονδύλια που προτίθεται να διαθέσει για την συνεισφορά της στο ΝΑΤΟ. Η αύξηση από το 2% έως το 3% του ΑΕΠ, που πλέον συζητείται ανοιχτά εντός της συμμαχίας θα απαιτήσει από το Βερολίνο την εξεύρεση περίπου 70 δις ευρώ, γεγονός που θα δυσκολέψει τη νέα κυβέρνηση να «πείσει» τους πολίτες για την αναγκαιότητα αύξησης των αμυντικών δαπανών. Εξάλλου, αρκετοί αναμένουν από τη νέα κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το πώς «βλέπει» τα προτεινόμενα «εργαλεία» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς άλλες «φειδωλές» χώρες, όπως η Δανία και η Φινλανδία έχουν ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και αποδοχής ενός τύπου κοινού δανεισμού.



Ο πρώην ευρωβουλευτής (1989-1994) Φρίντριχ Μερτς είναι υπέρ της περαιτέρω ενσωμάτωσης της Ευρώπης και σφυρηλάτησης συμμαχιών με τη Γαλλία και την Πολωνία και γι’ αυτό αρκετοί θεωρούν ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω το λεγόμενο «τρίγωνο της Βαϊμάρης», γεγονός κρίσιμο για αποφάσεις, που σχετίζονται με την Ουκρανία ή τη νέα πολιτική της Ευρώπης έναντι του Τραμπ.



Αρκετά ερωτηματικά, ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα και ανησυχούν τις Βρυξέλλες: πόσο καιρό θα χρειαστεί να σχηματιστεί κυβέρνηση στη Γερμανία, τι είδους οικονομική πολιτική θα ασκήσει ο νέος καγκελάριος, και ποια θα είναι η σχέση του με τον Εμανουέλ Μακρόν αλλά και με την ισχυρή πρόεδρο της Κομισιόν;

