Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει Στρατηγική για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την πρώτη της Στρατηγική για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, ώστε να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο η μακροπρόθεσμη σκέψη στη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη βαρύτητα στις απόψεις και τις ανησυχίες των νέων.

Πρωταρχικός στόχος της ΕΕ είναι οι τρέχουσες αποφάσεις να λαμβάνονται με γνώμονα το μέλλον, εξισορροπώντας δίκαια τα οφέλη και τις επιβαρύνσεις για όλες τις γενιές.

Η Στρατηγική συνάδει με τις παγκόσμιες προσπάθειες για μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό και τις πολιτικές, όπως η Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τις μελλοντικές γενιές. Διαρθρώνεται γύρω από την έννοια του «διαγενεακού συμβολαίου», η οποία έχει τριπλή βάση:

Δίκαιη χάραξη πολιτικής, με την εφαρμογή ενός «ελέγχου της νομοθεσίας από τη σκοπιά της νεολαίας» και τη χρήση εργαλείων ανάλυσης προοπτικών.

Ίσες ευκαιρίες, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Δίκαιοι τόποι, ώστε η περιοχή στην οποία γεννιέται κανείς, να μην καθορίζει το μέλλον του.

Η Στρατηγική υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική, εξετάζοντας πώς ορισμένες σύνθετες προκλήσεις, όπως η δημογραφική αλλαγή, οι γεωπολιτικές μεταβολές, οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση, και η τεχνητή νοημοσύνη (μεταξύ πολλών άλλων) επηρεάζουν τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές γενιές. Η Στρατηγική αναγνωρίζει ότι αυτές οι προκλήσεις καταδεικνύουν τόσο το εύρος όσο και τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος αυτού.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

