Η χθεσινή σύνοδος για τη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου χαιρετίστηκε από τους παγκόσμιους ηγέτες ως «ιστορική πρόοδος» και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως καθοριστικό επίτευγμα της δεύτερης θητείας του.

Ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να λείψουν από μια τέτοια σύνοδο, τα ευτράπελα, όπως οι κολακείες, τα άβολα πειράγματα και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηγετών.

Εδώ είναι 11 παράξενες στιγμές που ξεχώρισαν κατά τη χθεσινή σύνοδο, σύμφωνα με το Politico.

«Όμορφη» Μελόνι

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους συνάντησης ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπόρεσε όπως φάνηκε να αντισταθεί στην ομορφιά της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζιας Μελόνι.

«Είναι μια όμορφη νεαρή γυναίκα» δήλωσε. «Αν χρησιμοποιείς τη λέξη "όμορφη" στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια γυναίκα, αυτό είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας, αλλά θα ρισκάρω», πρόσθεσε. Στη συνέχεια απευθύνθηκε ευθέως στη Μελόνι: «Δεν σε πειράζει να σε αποκαλούν όμορφη, σωστά; Γιατί είσαι».

Η Μελόνι ήταν άλλωστε η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε περίπου 30 παγκόσμιους ηγέτες που παρευρέθηκαν στη σύνοδο χθες, Δευτέρα.

Πειράγματα για τον Μακρόν

Ενώ ο Τραμπ επαίνεσε την Μελόνι, είχε ένα πιο παιχνιδιάρικο μήνυμα για τον «καλό του φίλο» Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Μακρόν για την υποστήριξή του, κοίταξε τριγύρω - ανεπιτυχώς στην αρχή - για να τον βρει και στη συνέχεια πρόσθεσε για τον φιλικό προς την κάμερα Γάλλο ηγέτη: «Θα φανταζόμουν τον Εμανουέλ να στέκεται κάπου πίσω μου... πού είναι; Δεν μπορώ να το πιστέψω, υιοθετείς μια χαμηλών τόνων προσέγγιση σήμερα» του είπε.

Οι ηγέτες ξέσπασαν σε γέλια, συμπεριλαμβανομένης της Μελόνι, η οποία είναι γνωστή για την μερικές φορές ψυχρή της σχέση με τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο Τραμπ καθησύχασε γρήγορα την αίθουσα: «Είναι φίλος μου».

Σακούλες με χρήματα

Όταν ο Τραμπ είδε τον ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και αντιπρόεδρο και αναπληρωτή πρωθυπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, στη σύνοδο κορυφής, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και έτσι του έκανε ένα αστείο για τα πλούτη του.

«Πολλά μετρητά, απεριόριστα μετρητά! Και είναι και καλός άνθρωπος...» χαμογέλασε ο Τραμπ.

Το ακριβοπληρωμένο εισιτήριο

Ίσως, η πιο ασυνήθιστη εμφάνιση ως προσκεκλημένος στο θέρετρο ήταν του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος πόζαρε για μια φωτογραφία με τον Τραμπ και μάλιστα συμμετείχε στην ομαδική φωτογραφία με παγκόσμιους ηγέτες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί την επόμενη χρονιά, φυσικά, σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κοινό κίνητρο για τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο να αναπτύξουν την αδελφική τους σχέση.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε μια μικρή κομψή επίθεση στον Ινφαντίνο για την τιμή εισόδου στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αστειευόμενος στους δημοσιογράφους: «Χρεώνει πολλά για αυτά τα εισιτήρια, ε;»

Η είσοδος στον πρώτο αγώνα των ΗΠΑ θα κοστίσει στους οπαδούς τουλάχιστον 560 δολάρια, το φθηνότερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ τα ακριβότερα φθάνουν τα 2.030 δολάρια. Τουλάχιστον ο Τραμπ μπορεί να αντέξει οικονομικά αυτό το κόστος.

Μέσα στον καπνό

Ποιος είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν είναι φίλοι; Είναι τόσο φίλοι μάλιστα που ο Τούρκος πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στο σημείο να παροτρύνει τον Μελόνι να σταματήσει να καπνίζει.

«Φαίνεσαι υπέροχη. Αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα», της είπε ο Ερντογάν, κάτι που ο Μακρόν χαρακτήρισε «αδύνατο».

«Το ξέρω, το ξέρω», αναστέναξε η Μελόνι, προειδοποιώντας ότι η διακοπή του καπνίσματος θα μπορούσε να την κάνει λιγότερο κοινωνική. «Δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν».

Αμήχανη στιγμή

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, απεγνωσμένος να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, έτρεξε δίπλα του όταν ο πρόεδρος τον ρώτησε επί σκηνής: «Πού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο;»

Καθώς ο Στάρμερ φαινόταν έτοιμος να απευθυνθεί στο πλήθος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε «είναι πολύ ωραίο που είστε εδώ» πριν συνεχίσει την ομιλία του... και αναγκάζοντας τον Στάρμερ να απομακρυνθεί τελικά από το βήμα χωρίς να πει λέξη.

Παιχνίδι εικασιών

Κάτι άλλο που δεν θα μάθουμε ποτέ είναι η λίστα με τα ονόματα στο μαύρο βιβλίο του Τραμπ.

Ακριβώς μπροστά στους συναδέλφους του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε: «Έχω μερικούς που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά δεν θα σας πω ποιοι».

Το δράμα συνεχίστηκε όταν ο Τραμπ πρόσθεσε: «Έχω για την ακρίβεια αρκετούς από αυτούς που δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν θα μάθετε όμως ποτέ ποιοι είναι».

Ω, ο Καναδάς!

Ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με ηγέτες παγκοσμίως, στη σύνοδο κυριάρχησε σε μεγάλο βαθμό η καλοσύνη.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ παρενέβη για να ευχαριστήσει τον Τραμπ που τον αποκάλεσε κατά λάθος πρόεδρο. «Χαίρομαι που με αναβάθμισες», χαμογέλασε ο Κάρνεϊ.

«Α, έτσι δεν είναι;» αστειεύτηκε ο Τραμπ, πρόθυμος να γελάσει τελευταίος, πριν προσθέσει: «Τουλάχιστον δεν είπα κυβερνήτης». Αυτό το αστείο απευθυνόταν στον προκάτοχο του Κάρνεϊ, Τζάστιν Τριντό, τον οποίο ο Τραμπ τρόλαρε εκτενώς κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τα τόξα του Όρμπαν

Μια άκρως παράξενη σκηνή έλαβε χώρα χθες. Ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αναδύθηκε αργά πίσω από μια ομάδα ηγετών και έκανε μια χαμηλή, σκόπιμη υπόκλιση στον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο οποίος συνομιλούσε εκείνη την ώρα με τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Οι παρατηρητές έμειναν με τις αμφιβολίες: Ήταν επίσημο πρωτόκολλο, μια χειρονομία κολακείας ή απλή διπλωματική σύγχυση; Ή μήπως ένα εσωτερικό αστείο.

Έπαινος ή προειδοποίηση;

Αν και ο Όρμπαν υποκλίθηκε, ο Τραμπ ήταν πιο απότομος απέναντι στον ηγέτη του Αζερμπαϊτζάν.

«Δεν τον θέλετε ως εχθρό», σημείωσε ο Τραμπ, εκφράζοντας τον χαρακτηριστικό του συνδυασμό έπαινος και προσοχή όταν συζητούσε για έναν ισχυρό ηγέτη, καθώς πόζαρε για μια φωτογραφία δίπλα στον μουστακαλή Αλίγιεφ.

Οικογενειακά θέματα

Επίσης, η σύνοδος στο Σαρμ ελ-Σέιχ ήταν πραγματικά μια καλή ευκαιρία για να αναπτυχθούν σχέσεις.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, πιάστηκε στο μικροσκόπιο να ζητά από τον Τραμπ συνάντηση με τον Έρικ Τραμπ, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Οργανισμού Τραμπ.

«Θα πω στον Έρικ να σε πάρει τηλέφωνο. Να το κάνω; Είναι τόσο καλό παιδί» του απάντησε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

