Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε αυτή την εβδομάδα σε ηλικία 91 ετών, προκαλώντας απέραντη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η φυσική, αλλά ταυτόχρονα προκλητική της εμφάνιση, την έκανε μία από τις πιο ποθητές πρωταγωνίστριες παγκοσμίως και συχνά φιγουράριζε σε λίστες με τις «πιο όμορφες γυναίκες όλων των εποχών». Αλλά τι ακριβώς ήταν αυτό που έκανε αυτή την απόλυτη "sex symbol" τόσο ελκυστική;

Σύμφωνα με τον Dr Julian De Silva, πλαστικό χειρουργό προσώπου με έδρα το Λονδίνο, όλα καταλήγουν στον Ελληνικό Χρυσό Λόγο της Ομορφιάς.

«Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν έναν μαθηματικό λόγο για να μετρήσουν την ομορφιά και την αρμονία», εξήγησε σε ανάρτησή του.

«Αυτός ο χρυσός λόγος χρησιμοποιήθηκε στην ελληνική αρχιτεκτονική, σε διάσημους αναγεννησιακούς πίνακες και αποτελεί τη βάση του Βιτρούβιου Ανθρώπου του Λεονάρντο ντα Βίντσι – τον ορισμό του τέλειου ανδρικού σώματος».

Πώς, λοιπόν, στέκεται η Μπαρντό απέναντι σε αυτή την αρχαία μέτρηση; Η Daily Mail χρησιμοποίησε ένα διαδικτυακό εργαλείο για να αναλύσει το πρόσωπο της Γαλλίδας ηθοποιού, και αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό σκορ 81,62%.

Ο Χρυσός Λόγος επινοήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες για να μετρήσει την ομορφιά. Μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε οτιδήποτε και χρησιμοποιήθηκε διάσημα από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι για το ιδανικό ανθρώπινο σώμα στο έργο του Βιτρούβιος Άνθρωπος.

Η βασική αρχή είναι ότι όσο πιο κοντά βρίσκονται οι αναλογίες ενός προσώπου ή σώματος στον αριθμό 1,618 (Φ), τόσο πιο όμορφο θεωρείται.

Για να κατανοήσουν το μυστικό της γοητείας της, οι συντάκτες της Daily Mail ανέβασαν μια μετωπική φωτογραφία της νεαρής Μπαρντό στο GoldenRatioAI.

Η ανάλυση έδειξε:

Αναλογία ύψους προσώπου: 1,078 (66,61%)

Αναλογία φίλτρου (philtrum) προς μύτη: 1,577 (97,46%)

Αναλογία ματιών προς στόμα: 1,929 (80,79%)

Αυτά έδωσαν συνολικό σκορ 81,62%. Παρότι πρόκειται για υψηλή βαθμολογία, υστερεί σε σύγκριση με άλλες σύγχρονες σταρ, σύμφωνα με τον Dr De Silva.

Πρόσφατη ανάλυσή του έδειξε ότι η Emma Stone είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, με 94,72% ακρίβεια στον Χρυσό Λόγο.

Πέρα από το πρόσωπό της, η Μπαρντό ήταν γνωστή και για τα ξανθά της μαλλιά. Αυτό ίσως ενίσχυσε τη γοητεία της, σύμφωνα με μελέτη του 2011 από ερευνητές του University of Westminster.

Στο πείραμα, μια γυναίκα καθόταν στο μπαρ ενός λονδρέζικου νυχτερινού κέντρου, φορώντας τα ίδια ρούχα και μακιγιάζ, αλλά διαφορετικές περούκες: κόκκινη, καστανή ή ξανθιά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες την πλησίαζαν πολύ συχνότερα όταν φορούσε ξανθιά περούκα.

«Η συνεργάτιδά μας προσεγγιζόταν πιο συχνά από άνδρες όταν είχε ξανθά μαλλιά και λιγότερο όταν είχε κόκκινα», ανέφεραν οι ερευνητές στη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο Scandinavian Journal of Psychology.

Ωστόσο, αυτό που πραγματικά ξεχώριζε τη Μπαρντό από άλλες όμορφες γυναίκες ήταν οι αντιφάσεις της, σύμφωνα με τον Ben McCann, αναπληρωτή καθηγητή Γαλλικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας.

«Έδειχνε ταυτόχρονα φυσική και προκλητική, αυθόρμητη και υπολογισμένη», εξήγησε σε άρθρο του στο The Conversation.

«Η ατημέλητη λάμψη και η αβίαστη σεξουαλικότητά της βοήθησαν στη δημιουργία του αρχέτυπου του σύγχρονου “sex kitten”».

Πηγή: skai.gr

