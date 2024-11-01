Η εισαγγελία της Αριζόνας ερευνά αν ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Λιζ Τσένι

Η ανώτατη εισαγγελέας της Αριζόνας ανακοίνωσε απόψε ότι το γραφείο της ερευνά εάν ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε τον πολιτειακό νόμο όταν είπε ότι η Λιζ Τσένι, σφοδρή επικριτής του, θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπη με πυρά σε μάχη.

Ο Τραμπ προκάλεσε οργή για τα σχόλια που έκανε για την Τσένι σε μια προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα την Πέμπτη.

Το επιτελείο του λέει ότι την επέκρινε επειδή είναι πολεμοχαρής, ωστόσο οι πολιτικοί αντίπαλοί του θεωρούν τις δηλώσεις του ως απόδειξη ότι θα βάλει στο στόχαστρο τους εχθρούς του εάν κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Είναι ένα ριζοσπαστικό γεράκι του πολέμου. Ας την βάλουμε με ένα τουφέκι να στέκεται εκεί, με εννέα κάνες να την πυροβολούν, εντάξει; Ας δούμε πώς θα νοιώσει τότε, με τα όπλα στραμμένα στο πρόσωπό της», είπε ο Τραμπ για την πρώην βουλεύτρια των Ρεπουμπλικάνων.

Μιλώντας σε έναν τοπικό τηλεοπτικό σταθμό σήμερα, η γενική εισαγγελέας Κρις Μέγιες είπε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να παραβίασε την πολιτειακή νομοθεσία που απαγορεύει τις απειλές θανάτου. «Έχω ήδη ζητήσει από τον επικεφαλής του ποινικού τμήματος να ερευνήσει τη δήλωση αυτή, να αναλύσει εάν πληροί τις προϋποθέσεις ως απειλή θανάτου με βάση τους νόμους της Αριζόνας», είπε στο κανάλι 12News.

Η Μέγιες είπε ότι δεν είναι σαφές αν όσα είπε ο Τραμπ είναι ένα σχόλιο που καλύπτεται από την ελευθερία του λόγου ή αν πρόκειται για εγκληματική απειλή. «Αυτό είναι το ερώτημα, αν υπερέβη τα όρια. Είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι κάτι που θυμώνει τους ανθρώπους και καθιστά την κατάστασή μας στην Αριζόνα και σε άλλες Πολιτείες πιο επικίνδυνη», πρόσθεσε.

Συνεργάτες του Τραμπ είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι τα σχόλιά του παρερμηνεύτηκαν. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει 100% δίκο ότι οι πολεμοκάπηλοι όπως η Λιζ Τσένι ξεκινούν πολύ γρήγορα πολέμους και στέλνουν άλλους Αμερικανούς να πολεμήσουν, αντί να πάνε οι ίδιοι», είπε η εκπρόσωπός του, η Κάρολιν Λίβιτ.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις χαρακτήρισε τον Τραμπ «ολοένα και πιο ασταθή και κλονισμένο».

«Όποιος θέλει να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και χρησιμοποιεί τέτοιου είδους βίαιη ρητορική είναι σαφώς ακατάλληλος για πρόεδρος», είπε σε μια συγκέντρωση στο Μάντισον του Ουισκόνσιν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

