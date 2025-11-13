Οι εισαγγελικές αρχές της Πολωνίας ζήτησαν σήμερα τη σύλληψη ενός πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει καταφύγει στην Ουγγαρία για να αποφύγει τη δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και κατάχρηση δημοσίου χρήματος.

Ο Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο, του λαϊκιστικού, συντηρητικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), είχε προωθήσει την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που έφερε σε αντιπαράθεση την Πολωνία με τις Βρυξέλλες, μεταξύ 2015-23. Του έχει ασκηθεί δίωξη για 26 κατηγορίες που επισύρουν ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Το αίτημα σύλληψής του θα πρέπει να επικυρωθεί από δικαστήριο, μέσα σε επτά ημέρες. Εάν δεν συμβεί αυτό, ο εθνικός εισαγγελέας Πρέμισλαβ Νόβακ άφησε να εννοηθεί ότι θα εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ο πρώην υπουργός βρίσκεται στην Ουγγαρία και δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στην Πολωνία, υποστηρίζοντας ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους και ότι η σημερινή κυβέρνηση εξαπολύει «κυνήγι μαγισσών» εναντίον της αντιπολίτευσης.

Ο υφιστάμενος του Ζιόμπρο στην κυβέρνηση του PiS, Μαρσίν Ρομανόφσκι, κατηγορούμενος για παρόμοια αδικήματα, έχει ήδη λάβει πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία, παρά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Βαρσοβία και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της πολωνικής κυβέρνησης.

Η ευρωσκεπτικιστική Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν ήταν στενός σύμμαχος της Πολωνίας την εποχή της διακυβέρνησης του PiS. Και οι δύο χώρες κατηγορούνταν από την ΕΕ για παραβιάσεις στο κράτος δικαίου.

Ο Ζιόμπρο, που εκτελούσε και χρέη εθνικού εισαγγελέα, κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε κατάχρηση χρημάτων, προερχόμενων από το ειδικό ταμείο για τη στήριξη των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών. Χρησιμοποίησε τους πόρους αυτούς για πολιτικούς σκοπούς και για να χρηματοδοτήσει παρανόμως την αγορά του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Σύμφωνα με τη σημερινή κυβέρνηση, το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε εκείνη την εποχή για την παρακολούθηση αντιπολιτευόμενων πολιτικών.

Την περασμένη εβδομάδα το κοινοβούλιο ήρε την κοινοβουλευτική ασυλία του Ζιόμπρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

