Τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Κογκρέσου αποκαλύπτουν ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής, Τζέφρι Έπσταϊν, συνομιλούσε με τον πρώην γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, προκειμένου να έρθει σε επαφή με ανώτατους Ρώσους αξιωματούχους.

Σχεδόν έναν μήνα πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Ελσίνκι το 2018, ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε να περάσει μήνυμα στη ρωσική ηγεσία ότι αν θέλουν να κατανοήσουν τον Τραμπ, να μιλήσουν μαζί του. Ο Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του ως άνθρωπο που καταλάβαινε τον τρόπο σκέψης και τις διαπραγματευτικές τακτικές του Αμερικανού προέδρου και πίεζε να λειτουργήσει ως ανεπίσημος σύμβουλος ή δίαυλος επικοινωνίας με τη Μόσχα.

«Ίσως θα μπορούσες να πεις στον Πούτιν ότι ο Λαβρόφ μπορεί να έχει όφελος αν συνομιλήσει μαζί μου», έγραψε ο Έπσταϊν σε email προς τον Γιάγκλαντ στις 24 Ιουνίου 2018.»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σεργκέι Λαβρόφ ήταν –και παραμένουν– ο πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας αντίστοιχα. Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι την επόμενη ημέρα θα συναντούσε τον βοηθό του Λαβρόφ και θα του πρότεινε την επαφή με τον Έπσταϊν. «Ευχαριστώ για το υπέροχο βράδυ. Θα έρθω την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ», έγραψε, σε μήνυμα γεμάτο ορθογραφικά λάθη.

Δεν είναι σαφές αν πραγματοποιήθηκε ποτέ κάποια συνάντηση ή αν υπήρξε συνέχεια στην επικοινωνία.

Στην ίδια ανταλλαγή μηνυμάτων, ο Έπσταϊν αναφέρεται σε προηγούμενες συνομιλίες που είχε με τον πρώην μόνιμο αντιπρόσωπο της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βιτάλι Τσούρκιν, ο οποίος πέθανε το 2017. «Ο Τσούρκιν ήταν εξαιρετικός», έγραψε ο Έπσταϊν. «Κατάλαβε τον Τραμπ μετά τις συζητήσεις μας. Δεν είναι περίπλοκο. Πρέπει να φαίνεται ότι παίρνει κάτι, είναι τόσο απλό».

Σε μήνυμά του προς τον νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, ο Γιάγκλαντ ανέφερε: «Στη δουλειά μου έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, και πολλοί με έφεραν σε επαφή με ακόμη περισσότερους. Αυτό είναι μέρος της φυσιολογικής διπλωματικής δραστηριότητας.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό για την ιδιωτική ζωή του Τζέφρι Έπσταϊν, το αποδοκιμάζω πλήρως», πρόσθεσε. «Για μένα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσω τον Ντόναλντ Τραμπ και το τι εξελισσόταν στη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης… Πολλοί ήθελαν να ξεκινήσει διαδικασία αποκλεισμού της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης και, κατά συνέπεια, να στερηθεί ο ρωσικός λαός την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκμεταλλεύτηκα κάθε ευκαιρία για να εξηγήσω πόσο σοβαρό θεωρούσα αυτό.»

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019.

Ο Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας και επί χρόνια στέλεχος του Εργατικού Κόμματος, διετέλεσε επίσης υπουργός Εξωτερικών της χώρας και στη συνέχεια ηγήθηκε του Συμβουλίου της Ευρώπης ως γενικός γραμματέας από το 2009 έως το 2019.

Το Στρασβούργο, όπου εδρεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης, φιλοξενεί τον κορυφαίο οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ηπείρου, ο οποίος εποπτεύει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Το 2019, ο Γιάγκλαντ είχε ταχθεί κατά της πιθανής αποχώρησης της Ρωσίας από τον οργανισμό, εν μέσω διαφωνιών για την Κριμαία, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «τεράστιο πλήγμα» για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς θα στερούσε από 144 εκατ. Ρώσους το δικαίωμα προσφυγής στο ΕΔΑΔ.

Τα email του Έπσταϊν, ανάμεσα στις χιλιάδες σελίδες εγγράφων που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, προσφέρουν νέα εικόνα για το εκτεταμένο δίκτυο πολιτικών και επιχειρηματικών επαφών του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, καθώς και για τις φαινομενικές του προσπάθειες να επηρεάσει ή να συμβουλεύσει ξένες κυβερνήσεις κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ορισμένα μηνύματα, ο Έπσταϊν υποστήριζε ότι συμβούλευε Ρώσους αξιωματούχους ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ προσεγγίζει τη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις.

Τα email αυτά προστίθενται σε αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν πως ο Έπσταϊν επιχείρησε να διατηρήσει πρόσβαση σε διεθνείς πολιτικές προσωπικότητες πολύ μετά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανήλικης, μέχρι και λίγο πριν από τη σύλληψή του το 2019, κατηγορούμενος για sex trafficking.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το σύνολο των email «δεν αποδεικνύει απολύτως τίποτα, πέρα από το ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε τίποτα κακό». Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «προσπαθούν να επαναφέρουν την υπόθεση Έπσταϊν» για να «αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πάνε στο Shutdown».



