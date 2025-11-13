Λογαριασμός
Δύο παιδιά νεκρά από τροφική δηλητηρίαση σε διακοπές με τους γονείς τους στην Κωνσταντινούπολη

Δύο παιδιά, 6 και 3 ετών φέρεται πως πέθαναν τροφική δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη, ενώ οι γονείς τους νοσηλεύονται σε ΜΕΘ- Η υπόθεση διερευνάται

Δύο παιδιά πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη σε διακοπές

Δύο παιδιά που βρίσκονταν σε διακοπές πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση σε μια δημοφιλή τουριστική περιοχή της Κωνσταντινούπολης και οι γονείς τους νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μετέδωσαν σήμερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και οι υγειονομικές αρχές.

«Παρά όλες τις προσπάθειες που έγιναν, τα παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών, δεν μπόρεσαν να σωθούν. Οι γονείς παραμένουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας», δήλωσε στο X ο επαρχιακός διευθυντής της Κωνσταντινούπολης του τουρκικού υπουργείου Υγείας.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα από τη διεύθυνση υγείας», πρόσθεσε ο δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ο οποίος διευκρίνισε ότι η οικογένεια νοσηλεύτηκε για «φερόμενη τροφική δηλητηρίαση».

Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, επικαλούμενο «έρευνα της αστυνομίας», η οικογένεια κατάγεται από τη Γερμανία, όπου ζει μια μεγάλη τουρκική κοινότητα, και έκανε διακοπές στην Τουρκία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir», ένα δημοφιλές φαγητό δρόμου, τα οποία κατανάλωσαν την Τρίτη στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Το ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους νοσηλεύτηκαν αφού αρρώστησαν, μετέδωσε το NTV.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

