Οι ΗΠΑ επαναπατρίζουν ανήλικο με αμερικανική υπηκοότητα από τη Συρία

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι την περασμένη εβδομάδα επαναπατρίστηκε ανήλικος με την αμερικανική υπηκοότητα που βρισκόταν σε καταυλισμό στη βορειοανατολική Συρία.

«Οι προσπάθειές μας επέτρεψαν αυτό το παιδί, που δεν έχει γνωρίσει τίποτε άλλο πέρα από τη ζωή στους καταυλισμούς, να έχει μέλλον απαλλαγμένο από την επιρροή και τους κινδύνους της τρομοκρατίας» του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), αναφέρει δελτίο Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, «περίπου 30.000 άνθρωποι από 70 και πλέον χώρες» ζουν ακόμη σε δυο καταυλισμούς εκτοπισμένων στη βορειοανατολική Συρία, στην πλειονότητά τους παιδιά κάτω των 12 ετών.

Μετά την ήττα του ΙΚ στη Συρία πριν από πέντε και πλέον χρόνια, κουρδικές δυνάμεις ελέγχουν διάφορους καταυλισμούς εκτοπισμένων και φυλακές στην περιοχή αυτή, και κρατούν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που βαραίνουν υποψίες για σχέσεις με τη τζιχαντιστική οργάνωση.

Τον Φεβρουάριο, οι κουρδικές αρχές ανακοίνωσαν, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, την πρόθεσή τους να αδειάσουν ως τα τέλη του 2025 καταυλισμοί στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας από τους σύρους και τους ιρακινούς εκτοπισμένους, συμπεριλαμβανομένων των φερόμενων μελών οικογενειών τζιχαντιστών.

Οι κουρδικές αρχές καλούν εδώ και χρόνια διάφορες χώρες να επαναπατρίσουν υπηκόους τους, όμως οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν έχουν δώσει άδεια να γίνουν παρά πολύ λίγοι επαναπατρισμοί, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

«Η μοναδική διαρκής λύση στην ανθρωπιστική κρίση και στην κρίση ασφαλείας σε αυτούς τους καταυλισμούς εκτοπισμένων στη βορειοανατολική Συρία είναι οι χώρες καταγωγής τους να τους επαναπατρίσουν, να τους αποκαταστήσουν, να τους επανεντάξουν και, στις περιπτώσεις που απαιτείται, να εγγυηθούν πως θα λογοδοτήσουν», σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τη Συρία κυβερνά από τον Δεκέμβριο συμμαχία ισλαμιστών που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ και κατέλαβε την εξουσία, έπειτα από σχεδόν 14 χρόνια καταστροφικού πολέμου.

