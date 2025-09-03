Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αποδέχτηκε την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να επισκεφθεί τη Ρωσία σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Διευκρίνισε ωστόσο, ότι δεν καθοριστεί ημερομηνία επίσκεψης.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ περί «συνωμοσίας» μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας, το Κρεμλίνο απάντησε ότι «κανείς δεν σχεδιάζει τίποτα».

«Η αλληλεπίδραση της Ρωσίας με την Κίνα και με τη βοήθεια της Βόρειας Κορέας είναι προς όφελος των χωρών μας και εναντίον κανενός» σχολίασε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναφέρθηκε επίσης στο Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς λέγοντας ότι έχει κάνει πολλές «αρνητικές» δηλώσεις για τον Πούτιν της τελευταίες ώρες διευκρινίζοντας ότι οι απόψεις του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν.

Σημειώνεται ότι ο Μερτς δήλωσε σε συνέντευξή του την Τρίτη ότι ο Πούτιν ήταν «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και ότι δεν υπήρχε χώρος για επιείκεια για τέτοια άτομα.

Ερωτηθείς ο Πεσκόφ σχετικά με την πρόταση του Μερτς να γίνει η Γενεύη ο τόπος διεξαγωγής των ειρηνευτικών συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Γερμανού καγκελάριου μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Πηγή: skai.gr

