Η δημοκρατική αντιπολίτευση επέκρινε χθες Πέμπτη τις αρχές που εφαρμόζουν την εξαιρετικά επιθετική πολιτική έναντι των μεταναστών που θέλει ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον θάνατο σχεδόν τυφλού πρόσφυγα από τη Μιανμάρ, μέλους του μειονότητας των Ροχίνγκια, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου βρέθηκε νεκρός αφού αφέθηκε ελεύθερος χιλιόμετρα από το σπίτι του.

Το πτώμα του Νουρούλ Αμίν Σα Σαλάμ, 56 ετών, εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης σε δρόμο στο Μπάφαλο, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όχι μακρά από τα σύνορα με τον Καναδά, ανέφερε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας. Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατός του οφειλόταν «στην κατάσταση της υγείας του».

Κατά τα δημοσιεύματα, ο σχεδόν τυφλός πρόσφυγας, που δεν μίλαγε αγγλικά, αφέθηκε πέντε ημέρες νωρίτερα σε καφέ-εστιατόριο της πόλης από πράκτορες της αστυνομίας συνόρων (CBP). Βρέθηκε νεκρός κάπου έξι χιλιόμετρα από εκεί.

Η αστυνομία συνόρων «φαίνεται πως τον εγκατέλειψε μέσα στο κρύο, μακριά από το σπίτι του, χωρίς να ειδοποιήσει τους αγαπημένους του», κατήγγειλε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, απαιτώντας να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση.

«Έπρεπε να είναι ζωντανός--δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό», πρόσθεσε μέσω X.

Ο δημοκρατικός δήμαρχος του Μπάφαλο Σον Ράιαν χαρακτήρισε τον θάνατο αυτού του «ευάλωτου» ανθρώπου «συνταρακτικό», κάνοντας λόγο για «παράλειψη καθήκοντος» της αστυνομίας συνόρων.

Ο Σα Αλάμ, που είχε συλληφθεί πριν από έναν χρόνο από την τοπική αστυνομία, επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερος υφ’ όρον, εν αναμονή απόφασης για την υπόθεσή του όταν, σύμφωνα με τη CBP, πράκτορές της ήρθαν σε επαφή μαζί του. Σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, η δικαιοσύνη εξέταζε το ενδεχόμενο να αμβλυνθούν οι κατηγορίες σε βάρος του, καθώς διέτρεχε κίνδυνο να απελαθεί σε περίπτωση καταδίκης του.

Οι πράκτορες της αστυνομίας συνόρων διαπίστωσαν πως δεν μπορούσε να απελαθεί και αποφάσισαν να τον μεταφέρουν σε «ασφαλές μέρος, κάπου ζεστά, κοντά στην τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας του», σύμφωνα με την υπηρεσία τους.

«Δεν παρουσίαζε καμιά ένδειξη καταπόνησης, προβλήματος κινητικότητας ή αναπηρίας που απαιτούσε ειδική βοήθεια», πρόσθεσε η CBP.

Η υπόθεση τροφοδοτεί τις έντονες επικρίσεις για τις βάρβαρες μεθόδους των ομοσπονδιακών πρακτόρων εν μέσω της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας που εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025.

