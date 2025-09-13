Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα drones στα σημερινά πεδία των μαχών. Ωστόσο, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο είναι ότι τα επιθετικά όπλα τείνουν να είναι πολύ φθηνότερα από τα μέσα που απαιτούνται για την καταστροφή τους, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Το κόστος των drones μπορεί να κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες δολάρια, και το κόστος μειώνεται σημαντικά καθώς ενισχύεται η καινοτομία και αυξάνεται η μαζική παραγωγή. Το κόστος για την παραγωγή των drones αντιστοιχεί σε ένα μικρό μέρος των δαπανών για τους πυραύλους αεράμυνας, οι οποίοι στην υψηλότερη κατηγορία κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια για μία μόνο βολή.

Οι προσπάθειες για την επίλυση αυτού του γρίφου παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα στην έκθεση άμυνας DSEI στο Λονδίνο, όπου οι αίθουσες ήταν γεμάτες με λέιζερ, πυραύλους, συσκευές παρεμβολής και drones σχεδιασμένα για την εξουδετέρωση μικρών, μη επανδρωμένων απειλών. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών ήταν η προσπάθεια μείωσης του «κόστους ανά εξουδετέρωση».

Τα drones έχουν αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Καθώς η σύγκρουση εξαντλεί τα πιο συμβατικά αποθέματα πολέμου, όπως το πυροβολικό, και οι δύο πλευρές έχουν στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στα drones για αποστολές επιτήρησης, άμυνας και επίθεσης.

«Στην Ουκρανία, πρόκειται πραγματικά για πόλεμο των drones», δήλωσε ο Jan-Hendrik Boelens, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Alpine Eagle GmbH, η οποία ειδικεύεται στην κατάρριψη των drones. «Και το σύστημα αναχαίτισης μας είναι ουσιαστικά ένα μικρό drone, οπότε έχει και την τιμή ενός μικρού drone».

Ο ηλεκτρονικός πόλεμος, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που προκαλούν σύγχυση στα συστήματα ελέγχου των drones, αποτελεί μια ακόμη αμυντική μέθοδο. Δεκάδες εταιρείες στο DSEI προώθησαν αυτή την τεχνολογία, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να αναχαιτίσει ταυτόχρονα πολλά drones.

«Στην ουσία, το σύστημα αναχαίτισις καταστρέφει τα ηλεκτρονικά συστήματα ολόκληρου του σμήνους, και τα drones πέφτουν στο έδαφος», εξηγεί ο Mike Sewart, διευθυντής τεχνολογίας της βρετανικής θυγατρικής της Thales SA. «Δεν πρόκειται για ένα μοντέλο τύπου «σημάδεψε και πυροβόλησε», όπου στοχεύεις κυριολεκτικά τα drones ένα προς ένα».

Στο μεταξύ, αμερικανικές εταιρείες όπως οι Droneshield και Dedrone, παρουσίασαν φορητά συστήματα που μπορούν να στοχεύουν όπως τα τουφέκια. Τα λέιζερ, τα οποία καταστρέφουν τα drones στον αέρα, παρουσιάστηκαν στην έκθεση, από πολλαπλές εκδόσεις του γνωστού Iron Beam της ισραηλινής Rafael έως προϊόντα μικρότερων ανταγωνιστών, όπως η Electro Optic Systems και η IPG Photonics. Και ενώ τόσο τα λέιζερ όσο και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου είναι αρχικά ακριβά και πολύπλοκα στην κατασκευή, στη συνέχεια είναι φθηνά στη λειτουργία.

Η αύξηση της ζήτησης για εξοπλισμό κατά των drones έχει προσελκύσει επενδύσεις. Η Tytan Technologies, μια νεοσύστατη εταιρεία με έδρα το Μόναχο που κατασκευάζει drones που αναχαιτίζουν UAV, συγκέντρωσε πρόσφατα 19 εκατ. δολάρια από Ευρωπαίους επενδυτές, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και της Γερμανίας έχουν δοκιμάσει τα συστήματα αναχαίτισής της.

Ενώ το επίκεντρο των σύγχρονων πολεμικών συγκρούσεων βρίσκεται στην Ουκρανία και τη Ρωσία, άλλες χώρες που φοβούνται στρατιωτικές εισβολές αναζητούν επίσης τρόπους να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους στον τομέα των drones. Εξάλλου, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ρωσικά drones καταρρίφθηκαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Σύμφωνα με την Becca Wasser, του τμήματος Bloomberg Economics, το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αμυντικών συστημάτων κατά των drones. Η Ταϊβάν, ανησυχώντας για ενδεχόμενη εισβολή από την Κίνα, έχει δηλώσει ότι το τρέχον απόθεμά της, που αριθμεί μερικές χιλιάδες drones, είναι πολύ μικρό για τις ανάγκες της.

Πέρυσι, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία ύψους 1 δισ. δολαρίων για τη διερεύνηση του πολέμου με drones γύρω από την Ταϊβάν, αντλώντας διδάγματα από την Ουκρανία, όπου τα θαλάσσια drones εξουδετέρωσαν σε μεγάλο βαθμό τον στόλο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η Γερμανία ανακοίνωσε πρόσφατα την αγορά drones σε μεγάλη κλίμακα, αν και σε επίπεδο χαμηλότερο επίπεδο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εταιρείες από όλο τον κόσμο εργάζονται για να παρέχουν συστήματα drones, ενώ οι μεγάλοι παίκτες επιδιώκουν να αναπτύξουν τα δικά τους προϊόντα, όπως το Indago 4 της Lockheed Martin και το Malloy T-150 της BAE Systems.

Ο αυξανόμενος αριθμός απειλών από drones σημαίνει ότι η ποικιλομορφία των αμυντικών συστημάτων πρέπει να επεκταθεί με ταχύτερο ρυθμό, δήλωσε ο Fabian Hinz, αναλυτής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. «Δίνεται μεγάλη έμφαση στην οικονομική προσιτότητα των λύσεων κατά των UAV, αλλά ένας πιο σημαντικός παράγοντας μπορεί να είναι η διαθεσιμότητα και η διεύρυνση της παραγωγής», δήλωσε ο Hinz. «Με άλλα λόγια: Ακόμη και αν υπήρχαν τα χρήματα, δεν θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε αρκετά drones».

Πηγή: skai.gr

