Το όνειρο έγινε εφιάλτης χθες για την εθνική μπάσκετ, μετά τη βαριά ήττα από την Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 με σκορ 94-68, με τα τουρκικά μέσα να πανηγυρίζουν την πρόκριση της χώρας τους με προκλητικούς τίτλους όπως «θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» και «τσακίσαμε τους Έλληνες και πάμε στον τελικό», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη μεριά του δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X «Ας είναι ο Αλλάχ ο βοηθός σας, ας είναι το τέλος η κατάκτηση του τουρνουά».

Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun #12DevAdam! 🇹🇷🏀https://t.co/5hPywHaICj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 12, 2025

Στο μεταξύ, ο Ερντογάν κάλεσε τους παίχτες της εθνικής Τουρκίας τηλεφωνικά για να τους συγχαρεί στα αποδυτήρια. «Χάρηκα ιδιαίτερα και ευχαριστώ πολύ που μας κάνατε να ζήσουμε αυτές τις στιγμές», είπε ο Ερντογάν στον προπονητή της Τουρκίας Εργκίν Αταμάν στην τηλεφωνική επικοινωνία τους.

🇹🇷 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti #EuroBasket pic.twitter.com/YrAcSgUDx8 — AA SPOR (@aa_spor) September 12, 2025

Σημειώνεται ότι η Εθνική μας ομάδα θα διεκδικήσει, την Κυριακή στις 17:00, την τρίτη θέση και το μετάλλιο, κόντρα στη Φινλανδία, η οποία αποκλείστηκε χθες από τη Γερμανία, η οποία με τη σειρά της θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον τελικό της Κυριακής.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τον τουρκικό Τύπο:

