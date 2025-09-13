Τουρκία: Συνελλήφθη ένας ακόμη δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα για τον δήμο Μπαϊράμ Πασά της Κωνσταντινούπολης με την κατηγορία της «δωροδοκίας» και της «νοθείας δημοπρασιών», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η εισαγγελία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 48 υπόπτους και ο δήμαρχος της Μπαϊράμ Πασά, Χασάν Μουτλού, ο οποίος ανήκει στο κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα), είναι μεταξύ αυτών που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

