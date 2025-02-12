Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου λέει ότι το κράτος πρέπει να ελέγχει όλο το λιβανικό έδαφος, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την απόσυρση των IDF

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου είπε ότι το κράτος πρέπει να έχει τον έλεγχο όλης της λιβανικής επικράτειας, σε τηλεοπτική συνέντευξη λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός Ισραήλ-Χεζμπολάχ.

Η κυβέρνηση του Ναουάφ Σαλάμ, η οποία σχηματίστηκε επίσημα το Σάββατο μετά από περισσότερα από δύο χρόνια υπηρεσιακής ηγεσίας, αντιμετωπίζει το τρομακτικό καθήκον της επίβλεψης της εύθραυστης εκεχειρίας και της ανοικοδόμησης μιας πληγωμένης από τον πόλεμο χώρας, μετά από ένα χρόνο σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών κλιμάκωσης των συγκρούσεων, μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

«Όσον αφορά στις περιοχές νότια του Λιτάνου και βόρεια του Λιτάνι, αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι…. το λιβανέζικο κράτος πρέπει να επεκτείνει την εξουσία του μέσω των δικών του δυνάμεων σε όλη τη (λιβανική) επικράτεια», είπε ο Σαλάμ στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Θέλουμε να γίνει η ισραηλινή αποχώρηση… και θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμε όλες τις διπλωματικές και πολιτικές προσπάθειες μέχρι να επιτευχθεί αυτή η αποχώρηση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο στρατός του Λιβάνου επρόκειτο να αναπτυχθεί στο νότο μαζί με τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, καθώς ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε σε περίοδο 60 ημερών, η οποία παρατάθηκε έως τις 18 Φεβρουαρίου.

Η Χεζμπολάχ καλείται επίσης να αποσυρθεί από την περιοχή βόρεια του Λιτάνι την ίδια περίοδο.

Ο Σαλάμ είπε ότι οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας είχε εκτιμήσει το κόστος της ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο του Λιβάνου «μεταξύ 8 και 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά σήμερα έχει αυξηθεί μεταξύ 10 και 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

