Αίγυπτος: Απορρίπτει οποιοδήποτε σχέδιο παραχώρησης γης σε κατοίκους από τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στο real estate σχέδιό του για τη Λωρίδα της Γάζας, επαναλαμβάνοντας ότι «θα την κατακτήσει»

Γάζα

Την απόρριψη οποιουδήποτε σχεδίου παραχώρησης γης στους κατοίκους της Γάζας επιβεβαίωσε η κυβέρνηση της Αιγύπτου, αντιδρώντας στις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στο «reaa estate» σχέδιό του για τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές της αιγυπτιακής κυβέρνησης και όπως μετέδωσαν αιγυπτιακά ΜΜΕ, δεν τίθεται κανένα θέμα παραχώρησης γης στους Παλαιστίνιους που κατοικούσαν στη Γάζα, παρ' ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως θα καταλήξει σε συμφωνία και θα προχωρήσει τα σχέδιά του για εκμετάλλευση της περιοχής μετά το τέλος του πολέμου.

