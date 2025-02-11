Ένας νεκρός και 25 τραυματίες, εκ των οποίων άνθρωποι έξι σοβαρά, είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης επιβατικής αμαξοστοιχίας με φορτηγό σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στο Αμβούργο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τους Γερμανικούς Σιδηρόδρομους (Deutsche Bahn) και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Hamburger Abendblatt, η οποία επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, το φορτηγό επιχείρησε να διασχίσει τις ράγες αλλά εγκλωβίστηκε όταν έπεσαν οι μπάρες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από την υπερταχεία ICE.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Schweres Zugunglück zwischen Hamburg und Buchholz (Niedersachsen). ICE kracht bei voller Fahrt in einen LKW. Ein Mensch kommt ums Leben pic.twitter.com/FSoILyKIZP — Radweg Hindernis(se) (@RadwegH) February 11, 2025

Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 34χρονος Ρουμάνος, πήδηξε την τελευταία στιγμή έξω από το όχημα και σώθηκε, γράφει η εφημερίδα Bild, συμπληρώνοντας πως έχει τεθεί υπό κράτηση και ανακρίνεται.

Στο τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αμβούργο-Μόναχο μέσω Βρέμης, είχαν επιβιβαστεί 291 άνθρωποι και το θύμα, ένας 55χρονος άνδρας, βρισκόταν στο βαγόνι 4 την ώρα της σύγκρουσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η Bild.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

