Η Ai, η χιμπατζής «θαύμα», πέθανε σε ηλικία 49 ετών

Η Ai, μια θηλυκή χιμπατζής που ξεχώρισε για τις εντυπωσιακές της γνωστικές ικανότητες, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, όπως ανακοίνωσαν Ιάπωνες ερευνητές.

Το όνομα της Ai σημαίνει «αγάπη» στα ιαπωνικά. Η Ai συμμετείχε σε σημαντικές επιστημονικές μελέτες για την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατανόηση της νοημοσύνης των πρωτευόντων, σύμφωνα με το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιότο.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, η Ai απεβίωσε την Παρασκευή λόγω οργανικής ανεπάρκειας και ασθενειών που σχετίζονται με την προχωρημένη ηλικία της.

Η Ai είχε τη δυνατότητα να αναγνωρίζει πάνω από 100 κινεζικούς χαρακτήρες, τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, αραβικούς αριθμούς από το μηδέν έως το εννέα, καθώς και έντεκα διαφορετικά χρώματα, όπως ανέφερε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, που συνεργάστηκε μαζί της από το 2014.

Σε μία από τις μελέτες, η Ai κατάφερε να επιλέξει σωστά το ροζ τετράγωνο όταν της παρουσιάστηκαν ο κινεζικός χαρακτήρας για το «ροζ» και δύο χρωματιστά τετράγωνα στην οθόνη υπολογιστή. Επιπλέον, όταν της έδειξαν ένα μήλο, επέλεξε σχήματα στην οθόνη ώστε να δημιουργήσει ένα «εικονικό μήλο», σύμφωνα με τον Ματσουζάβα.

Οι εξαιρετικές της ικανότητες αποτέλεσαν αντικείμενο πολυάριθμων επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων μελέτες στο περιοδικό Nature, ενώ τα μέσα ενημέρωσης της είχαν αποδώσει το παρατσούκλι «ιδιοφυΐα».

Η Ai, που καταγόταν από τη δυτική Αφρική, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κιότο το 1977. Το 2000 γέννησε τον Αγιούμου, χιμπατζή που επίσης ξεχώρισε για τις δεξιότητές του σε μελέτες σχετικά με τη μετάδοση γνώσης μεταξύ γονέων και απογόνων, όπως μετέδωσε το Kyodo News.

Το Κέντρο του Πανεπιστημίου του Κιότο επισημαίνει ότι η έρευνα με την Ai συνέβαλε στη δημιουργία ενός πειραματικού πλαισίου για την κατανόηση της νοημοσύνης των χιμπατζήδων. Παράλληλα, πρόσφερε μια ουσιαστική βάση για τη μελέτη της εξέλιξης του ανθρώπινου νου, ενώ η ίδια η Ai διακρινόταν για την περιέργεια και την ενεργή συμμετοχή της στις μελέτες.

