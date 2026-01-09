Λογαριασμός
Pet Stories: Η Νίκη Ζαρκάδα και ο.. Τζόρνταν συναντούν τη Φωτεινή Ντεμίρη και τη Foxy

Στην παρέα μας η ηθοποιός Φωτεινή Ντεμίρη και η αγαπημένη της Foxy, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στις 12.30, στον ΣΚΑΪ

Pet Stories: Η Νίκη Ζαρκάδα και ο.. Τζόρνταν συναντούν τη Φωτεινή Ντεμίρη και τη Foxy

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, η ηθοποιός Φωτεινή Ντεμίρη μιλάει για τη βαθιά αγάπη που έχει στα ζώα και μας συστήνει τη σκυλίτσα της Foxy.

Μιλά με ειλικρίνεια για το πώς η σχέση με τα ζώα άλλαξε ουσιαστικά τη ζωή της, χαρίζοντάς της νέες ισορροπίες, ευαισθησία και καθημερινή χαρά. Μοιράζεται σκέψεις για την αγάπη, τον χωρισμό, τη συνύπαρξη και την ανάγκη για περισσότερους χώρους φιλικούς προς τα ζώα.

Μαθήματα χορού με... τέσσερα πόδια! Γνωρίζουμε τον κόσμο του dog dancing και ανακαλύπτουμε τα πολλαπλά του οφέλη για τους σκύλους.

Πρόκειται για μια δημιουργική δραστηριότητα που συνδυάζει εκτόνωση, σωματική άσκηση και πνευματική διέγερση, ενισχύοντας παράλληλα τη σχέση ανθρώπου και ζώου μέσα από την κίνηση, τη συνεργασία και τη χαρά του παιχνιδιού.

Ειδικοί μοιράζονται πολύτιμες συμβουλές για μια πιο ισορροπημένη και υγιή συμβίωση με τους τετράποδους φίλους μας.

Παράλληλα, αναφέρονται στο πιο συχνό λάθος που κάνουν οι κηδεμόνες: την έλλειψη συνέπειας και κατανόησης των πραγματικών αναγκών του ζώου. Μέσα από απλά και πρακτικά tips, μας δείχνουν πώς η σωστή καθοδήγηση, η υπομονή και η γνώση μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα και στη σχέση μας με τα κατοικίδιά μας.

Pet Stories, Full of Love, κάθε Σάββατο στις 12.30, στον ΣΚΑΪ

