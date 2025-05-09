Μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία στο αμερικανικό Κογκρέσο αποσκοπεί να θωρακίσει θεσμικά το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την προώθηση του Οικονομικού Διάδρομου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με τίτλο «Νόμος για την Ανατολική Μεσόγειο ως Στρατηγική Πύλη», το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από τον βουλευτή του Ιλινόι Μπρατ Σνάιντερ στρέφει το αμερικανικό ενδιαφέρον σε κρίσιμες υποδομές των χωρών που απαρτίζουν τον IMEC, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος, με στόχο την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, το νομοσχέδιο:

• Αναφέρεται ονομαστικά στη σημασία συγκεκριμένων ενεργειακών πρότζεκτ, όπως το Great Sea Interconnector, η ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY, ο αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας και οι νέοι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του IMEC.

• Προβλέπει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα επέκτασης των διμερών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που ισχύουν για το Ισραήλ και σε άλλες χώρες της περιοχής.

• Καλεί τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να στηρίξει τα πολυμερή σχήματα περιφερειακής συνεργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σχήμα «3+1» αλλά και στο κέντρο CYCLOPS στην Κύπρο, το οποίο παρουσιάζεται ως παράδειγμα περιφερειακής συνεργασίας.

• Ενθαρρύνει την ενίσχυση των διπλωματικών και οικονομικών δεσμών του Ισραήλ με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής με στόχο την περιφερειακή ολοκλήρωση.

Τέλος, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει την επιβολή ετήσιων εκθέσεων στο Κογκρέσο σχετικά με την πρόοδο που καταγράφεται στις πολυμερείς πρωτοβουλίες και στην ολοκλήρωση των έργων άμυνας και ενέργειας.

