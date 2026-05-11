Παραθεριστές περιέγραψαν στο BBC πώς ορισμένα ξενοδοχεία και θέρετρα αναστέλλουν την πρακτική να κάνουν κράτηση σε ξαπλώστρες χρησιμοποιώντας πετσέτες, αφότου Γερμανός κέρδισε αποζημίωση για το ζήτημα αυτό.

Την περασμένη εβδομάδα, Γερμανός τουρίστας μήνυσε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα επειδή επέτρεψε να συμβαίνει αυτή η πρακτική, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του στην Ελλάδα το 2024. Ισχυρίστηκε ότι ξόδευε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει ξαπλώστρα, παρόλο που ξυπνούσε στις 6 κάθε πρωί, για να απολαύσει λίγες ακτίνες ήλιου.

Δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου επιδίκασαν στην οικογένειά του επιστροφή χρημάτων ύψους άνω των 900 ευρώ.

Μιλώντας στην Daily Mail, δήλωσε ότι η απόφαση λειτουργεί ως «προειδοποίηση» προς άλλους τουριστικούς πράκτορες και ξενοδοχεία που επιτρέπουν αυτό που μερικές φορές είναι γνωστό ως «εξόρμηση της αυγής» (dawn dash).

Ορισμένα ξενοδοχεία επιβάλλουν κανόνες κατανομής στις ξαπλώστρες από το check-in για να αντιμετωπίσουν αυτό που έχει ονομαστεί «πόλεμος της ξαπλώστρας».

«Πολύ σημαντική απόφαση»

Ο άνδρας είχε πληρώσει 7.186 ευρώ σε πακέτο διακοπών στην Κω μαζί τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Στα επιχειρήματά του ενώπιον του δικαστηρίου είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν είχε επιβάλει τον κανόνα του ξενοδοχείου που απαγόρευε την «κράτηση» ξαπλωστρών με πετσέτες.

Είπε ότι οι ξαπλώστρες δεν ήταν διαθέσιμες ακόμη και στις 6 το πρωί, και τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο πάτωμα.

Παρόλο που ο ταξιδιωτικός πράκτορας τού είχε αρχικά δώσει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές στο Ανόβερο έκριναν ότι η οικογένεια δικαιούταν επιστροφή ύψους 986,70 ευρώ.

Οι δικαστές αναγνώρισαν ότι η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει ότι κάθε πελάτης θα είχε πρόσβαση σε ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, ανέφεραν ότι ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας οργανωτικής δομής που να εγγυάται μια «λογική» αναλογία ξαπλωστρών ανά επισκέπτη.

Ο άνδρας, τον οποίο η Daily Mail αναγνώρισε ως David Eggert, έναν 48χρονο πατέρα δύο παιδιών και πιλότο από το Ντίσελντορφ, δήλωσε σε συνέντευξή του την Κυριακή: «Ήταν ένα μεγάλο ξενοδοχείο, πολύ πολυτελές, με περίπου 400 ξαπλώστρες. Και οι 400 ξαπλώστρες είχαν πετσέτες πάνω τους. Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν στην πραγματικότητα τις ξαπλώστρες, καθώς οι επισκέπτες πήγαιναν στην πόλη ή επέστρεφαν στο κρεβάτι και κοιμόντουσαν».

Είπε ότι πιστεύει πως πρόκειται για μια «πολύ, πολύ σημαντική απόφαση».

«Όταν ξεκινήσει η περίοδος των διακοπών τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και οι άνθρωποι αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, θα πουν: «Κοιτάξτε, κάποιος μήνυσε έναν ταξιδιωτικό πράκτορα για αυτό. Θα κάνω το ίδιο'», ανέφερε.

«Εάν χιλιάδες παραθεριστές αρχίσουν να μηνύουν ταξιδιωτικές εταιρείες, το κόστος θα ανέλθει σε εκατομμύρια» πρόσθεσε.

Από τότε που η απόφαση έγινε γνωστή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, άλλοι παραθεριστές δήλωσαν στο BBC ότι έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα.

Πώς το αντιμετωπίζουν ορισμένα ξενοδοχεία

Ο Andrew Mills, από το Νιούκαστλ, δήλωσε ότι «πέρασε τις περισσότερες μέρες μακριά από την πισίνα» στις διακοπές του στη Ζάκυνθο πέρυσι, επειδή οι ξαπλώστρες «ήταν όλες κρατημένες με πετσέτες από τις 6 το πρωί».

Ένας άλλος παραθεριστής είπε ότι μόλις πρόσφατα επέστρεψε από την Αττάλεια της Τουρκίας, όπου η πρωινή κράτηση ξαπλωστρών με πετσέτες είχε «πραγματικά χαλάσει τη γοητεία των διακοπών».

Ωστόσο, ορισμένα θέρετρα βρίσκουν λύσεις.

Σε επισκέψεις σε δύο δημοφιλή παραθεριστικά κέντρα στις μεσογειακές ακτές της Γαλλίας, ένας άνδρας μας είπε ότι «δύο φορές την ημέρα ηχεί μια κόρνα και αν δεν βρίσκεσαι στην ξαπλώστρα, όλα τα αντικείμενα μεταφέρονται στα απολεσθέντα».

Ένας άλλος μας είπε ότι είχε επισκεφθεί ένα ξενοδοχείο στο κυπριακό θέρετρο του Πρωταρά, το οποίο είναι «πολύ αυστηρό» στην επιβολή μιας πολιτικής «ενοικιαστών ξαπλώστρας», όπου κάνουν κράτηση μιας ξαπλώστρας για όλη τη διάρκεια των διακοπών και ενημερώνουν το ξενοδοχείο εάν επιθυμούν να αλλάξουν θέση.

Ο Colin Davison, 73 ετών, από το Νιούκαστλ, δήλωσε ότι ένα παρόμοιο σύστημα «κατανομής ξαπλωστρών» που εφαρμόζεται σε ένα θέρετρο στην Πάφο της Κύπρου ήταν «εξαιρετικό» όταν το επισκέφθηκε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, στους επισκέπτες κατανέμεται μια ξαπλώστρα κατά το check-in και τους επιτρέπεται να ζητήσουν την «προτιμώμενη θέση» τους για τη διάρκεια των διακοπών τους, η οποία αποφασίζεται «με δικαιοσύνη και προσοχή». Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ζητήσουν αλλαγή της θέσης τους.

