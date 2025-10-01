H145M και ελληνικά F-16 τίμησαν την Επέτειο Ανεξαρτησίας στην Κύπρο

Για ακόμη μία χρονιά, τα ελληνικά μαχητικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας διέσχισαν τους κυπριακούς ουρανούς.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στη Λευκωσία, ένα ζεύγος ελληνικών F-16 πέταξε πάνω από την πόλη, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποτροπής.

Παρών ο Θανάσης Δαβάκης

«Η διέλευση των μαχητικών αεροσκαφών F16 Viper πάνω από την Κύπρο και τον χώρο της στρατιωτικής παρέλασης αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε ο Έλληνας Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάσης Δαβάκης, σε δηλώσεις μετά τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία για την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κος Δαβάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα μας στους εορτασμούς για τα 65χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δήλωση του εξέφρασε τη συγκίνηση που όπως είπε θα ένιωθε κάθε Έλληνας που πατά το χώμα της Μεγαλόνησου.

«Πατώ με συγκίνηση το χώμα της Κύπρου, όπως θα έκανε κάθε Έλληνας», είπε.

Ακολούθως ανέφερε ότι ως εκπρόσωπος της ελληνικής Κυβερνήσεως τιμά με υπερηφάνεια και συναισθανόμενος της βαριά ιστορική ευθύνη, την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η 1η Οκτωβρίου του 1960 σηματοδότησε την ελπίδα ενός λαού να ζήσει ελεύθερα και ανεξάρτητα, συνέχισε, προσθέτοντας πως, ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα, ένα βαρύ φορτίο βαραίνει την Ιστορία του.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας είπε, ακόμα, ότι σήμερα θυμόμαστε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του έθνους και ειδικά τους πεσόντες, προσθέτοντας ότι θυμόμαστε επίσης ότι ο Ελληνισμός της Κύπρου σε κάθε δυσκολία έχει σταθεί όρθιος με αυταπάρνηση, με πίστη στις δημοκρατικές αξίες και στο διεθνές δίκαιο.

Αναφερόμενος στους δεσμούς Κύπρου- Ελλάδας σημείωσε ότι είναι ιστορικοί, άρρηκτοι και ακατάλυτοι.

«Ελλάδα και Κύπρος πορεύονται μαζί σε ένα κοινό αγώνα για την επίτευξη μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος» ανέφερε τονίζοντας ότι τα λεγόμενα αποδείχθηκαν, με τη διέλευση των μαχητικών αεροσκαφών F16 Viper πάνω από την Κύπρο και τον χώρο της στρατιωτικής παρέλασης.

Αυτό «αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά το ενιαίο αμυντικό δόγμα των δύο χωρών μας», επεσήμανε ο κ. Δαβάκης.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας τόνισε ότι ο στόχος είναι η επανένωση της μεγαλονήσου και η απόσυρση των παράνομων τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, μέσα από μια λύση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις των ΗΕ.

Παρατήρησε ακόμα ότι η επέτειος για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ιστορική επέτειο, αλλά «είναι ένα ζωντανό ιστορικό ορόσημο για την Κύπρο, ένα σύμβολο θάρρους και αντοχής και, ταυτόχρονα, μια απάντηση σε όσους επιχειρούν να υπονομεύσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της μεγαλονήσου».

Καταλήγοντας εξέφρασε εκ νέου βαθιά συγκίνηση για την παρουσία του στην Κύπρο, τη βαθιά συγκίνηση που τον κατέκλυσε σε αυτό που αντίκρισε για ακόμη μια φορά στα Φυλακισμένα Μνήματα και που, όπως είπε «αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ταυτότητα ενός έθνους που πάντοτε στηρίζει την ελευθερία του στα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά».

Τα νέα ελικόπτερα Η145Μ της Εθνικής Φρουράς

Αξίζει να σημειωθεί πως στη στρατιωτική παρέλαση παρουσιάστηκαν και τα νέα ελικόπτερα Η145Μ της Εθνικής Φρουράς.

Όπως σημειώνει το Sigmalive, τα νέα επιθετικά ελικόπτερα H145M αποτελούν σημαντικό σταθμό στον συνεχή εκσυγχρονισμό του κυπριακού στρατού και ενισχύουν ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του.

Πρόκειται για ένα τεχνολογικά προηγμένο μέσο πολλαπλών ρόλων, υψηλής επιχειρησιακής αξίας που διακρίνεται για την ευκινησία, την επιβιωσιμότητα και την ικανότητα προσαρμογής του σε σύνθετα και απαιτητικά περιβάλλοντα.

Η ένταξή του, αναβαθμίζει το αεροπορικό αποτύπωμα της Εθνικής Φρουράς, προσφέροντας δυνατότητες για ταχεία αντίδραση, αυξημένη ακρίβεια και ευελιξία στην εκτέλεση αποστολών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.