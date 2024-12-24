Γυναικεία οργάνωση πήρε πίσω βραβείο που απένειμε στον Τζάστιν Μπαλντόνι

Γυναικεία οργάνωση ανακάλεσε τιμητική διάκριση που απένειμε πρόσφατα στον ηθοποιό Τζάστιν Μπαλντόνι μετά τις κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι, συμπρωταγωνίστριάς του στο It Ends With Us, για σεξουαλική παρενόχληση και οργάνωση εκστρατείας για να «καταστρέψει» τη φήμη της.

Ο Μπαλντόνι τιμήθηκε από τη Vital Voices, μια ΜΚΟ που εστιάζει στην ενδυνάμωση των γυναικών, νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε τη Δευτέρα το βράδυ ότι ακύρωσε το βραβείο μετά την καταγγελία της Λάιβλι για «αποκρουστική συμπεριφορά» σε βάρος του ηθοποιού.

Η νομική ομάδα του Μπαλντόνι είπε στο BBC ότι οι ισχυρισμοί είναι «ψευδείς» και ότι προσέλαβαν ειδικό στη διαχείριση κρίσεων, επειδή η Λάιβλι είχε απειλήσει να εκτροχιάσει την ταινία, αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της.

Στην ταινία, η Λάιβλι υποδύεται μια γυναίκα που βρίσκεται σε σχέση με έναν γοητευτικό αλλά κακοποιητικό σύντροφο, τον οποίο υποδύεται ο Μπαλντόνι.

Το Βραβείο Voices of Solidarity δόθηκε στον Μπαλντόνι στις 9 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια τελετής στη Νέα Υόρκη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Vital Voices. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον κωμικό Hasan Minhaj και τιμά «τους άνδρες που επέδειξαν θάρρος και συμπόνια υπορεασπιζόμενοι τις γυναίκες και τα κορίτσια».

Σε δήλωση τη Δευτέρα, η Vital Voices εξήγησε ότι είχε ανακαλέσει το βραβείο και ενημέρωσε τον Μπαλντόνι για την απόφαση.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την τελετή απονομής, η Λάιβλι, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της στην τηλεοπτική εκπομπή Gossip Girl, υπέβαλε μήνυση κατηγορώντας τον Μπαλντόνι και την ομάδα του ότι επιτέθηκαν στη δημόσια εικόνα της. Λέει στην καταγγελία ότι οι επιθέσεις έγιναν έπειτα από συνάντηση για την αντιμετώπιση «επανειλημμένης σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλης ενοχλητικής συμπεριφοράς» από τον Μπαλντόνι και έναν παραγωγό της ταινίας.

Σύμφωνα με την κατάθεση, στη συνάντηση υποβλήθηκε λίστα με 30 αιτήματα σχετικά με την καταγγελλόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά για να εξασφαλιστεί ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν την παραγωγή της ταινίας. Η λίστα περιελάμβανε αιτήματα όπως να μην γίνεται πλέον αναφορά στον «εθισμό του Μπαλντόνι στην πορνογραφία», καμία περιγραφή των γεννητικών οργάνων και καμία προσθήκη ερωτικών σκηνών που δεν εγκρίθηκαν από την Λάιβλι όταν διάβασε το σενάριο.

Η Λάιβλι κατηγόρησε επίσης τον Μπαλντόνι και την Wayfarer Studios ότι οργάνωσαν ένα «πολυεπίπεδο σχέδιο» για να καταστρέψουν τη φήμη της στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης ενός διαχειριστή κρίσεων που ηγήθηκε ενός «σύνθετου, συντονισμένου και καλά χρηματοδοτούμενου σχεδίου αντιποίνων» εναντίον της και χρησιμοποιήθηκε ένας «ψηφιακός στρατός» για να δημοσιεύει περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαινόταν αυθεντικό.

Απαντώντας στην καταγγελία, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, είπε ότι οι κατηγορίες ήταν «κατηγορηματικά ψευδείς».

Ο Φρίντμαν κατηγόρησε τη Λάιβλι ότι είχε πολλές απαιτήσεις και απειλούσε ότι δεν θα εμφανιστεί στα γυρίσματα, όπως και ότι δεν θα προωθήσει την ταινία, κάτι που θα κατέληγε «εν τέλει στον αφανισμό της, εάν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της».

Υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί της Λάιβλι ήταν «εσκεμμένα αυθαίρετοι με πρόθεση να πληγωθεί δημόσια και να αναπαραχθεί μια αφήγηση στα μέσα ενημέρωσης».

Πηγή: skai.gr

