Τον τρόμο σε μια γειτονιά της Φλόριντα σκόρπισε ένας νεαρός γυμνός άνδρας, ο οποίος εισέβαλλε σε πολλά σπίτια, καταστρέφοντας περιουσίες — με τους γείτονες να λένε ότι ήταν τυχερός που δεν πυροβολήθηκε θανάσιμα.

Ο γυμνός διαρρήκτης, που αναγνωρίστηκε από την αστυνομία ως ο 23χρονος Joshua Garrison, καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας να παραμονεύει σε αυλές σπιτιών την περασμένη εβδομάδα, αγγίζοντας τον εαυτό του σεξουαλικά και προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

«Κοιμόμουν, χτύπησε το κουδούνι και άνοιξα την πόρτα», δήλωσε ο κάτοικος της περιοχής Pinellas Park, Ντέηβιντ Ντέιλ.

«Άνοιξα την πόρτα και υπήρχε ένας τύπος που στεκόταν εκεί, και ήταν εντελώς γυμνός. Πέταξε μια γλάστρα με φυτά μέσα από το παράθυρο του φορτηγού μου και έσπασε τα φώτα από την πρόσοψη του σπιτιού μου», πρόσθεσε ο Ντέιλ.

Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής είπε ότι ο 23χρονος προσπάθησε να αρχικά να περάσει από τη σήτα ενός παραθύρου στο σπίτι του.

Στη συνέχεια, έτρεξε στην αποθήκη της αυλής αγγίζοντας τον εαυτό του σεξουαλικά και επέστρεψε στην πίσω βεράντα κρατώντας ένα τσεκούρι .

«Δεν ξέρουμε γιατί δεν το χρησιμοποίησε» είπε ο Τόμας Ράισμαν, σημειώνοντας ότι η πίσω πόρτα του ήταν ξεκλείδωτη εκείνη τη στιγμή.

«Είναι τυχερός που δεν τον πυροβολήσαμε»

Οι ντόπιοι συγκλονίστηκαν από τη σειρά των παράξενων διαρρήξεων, με έναν να δηλώνει ότι πολλοί κάτοικοι είναι οπλισμένοι και έτοιμοι να υπερασπιστούν τα σπίτια τους.

«Είμαστε όλοι οπαδοί της Δεύτερης Τροπολογίας εδώ στο Pinellas Park. Θα σας πυροβολήσουμε», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής.

«Ήταν τυχερός που δεν ξυπνήσαμε» είπε χαρακτηριστικά.

Η αστυνομία έλαβε τις αναφορές για τις ανησυχητικές διαρρήξεις στις 7 Οκτωβρίου και συνέλαβε τον Γκάρισον, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι άστεγος, την Τρίτη.

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, όπως ένοπλη διάρρηξη σε οικία, δύο κατηγορίες για διαρρήξεις σε οικίες, άσεμνη συμπεριφορά, εγκληματική δραστηριότητα και παραβίαση της αναστολής.

Πηγή: skai.gr

