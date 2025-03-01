Λογαριασμός
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε υψηλόβαθμο ηγέτη της Αλ Κάιντα στη Συρία - Δείτε βίντεο

Αεροπορική επιδρομή ακριβείας στη Συρία από τον στρατό των ΗΠΑ - Στόχος ένας ανώτερος στρατιωτικός ηγέτη σε παρακλάδι της Αλ Κάιντα

Syria

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή ακριβείας στη Συρία, στοχεύοντας και σκοτώνοντας έναν υψηλόβαθμο ηγέτη σε παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανέφερε ότι σκότωσε τον Muhammed Yusuf Ziya Talay, τον ανώτερο στρατιωτικό ηγέτη της Hurras al-Din (HaD), σε παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

«Όπως έχουμε πει στο παρελθόν, θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε ασταμάτητα αυτούς τους τρομοκράτες για να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και το προσωπικό των ΗΠΑ, των συμμάχων και συνεργατών στην περιοχή», δήλωσε ο στρατηγός Michael Erik Kurilla, διοικητής της CENTCOM.

