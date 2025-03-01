Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή ακριβείας στη Συρία, στοχεύοντας και σκοτώνοντας έναν υψηλόβαθμο ηγέτη σε παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανέφερε ότι σκότωσε τον Muhammed Yusuf Ziya Talay, τον ανώτερο στρατιωτικό ηγέτη της Hurras al-Din (HaD), σε παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

«Όπως έχουμε πει στο παρελθόν, θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε ασταμάτητα αυτούς τους τρομοκράτες για να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και το προσωπικό των ΗΠΑ, των συμμάχων και συνεργατών στην περιοχή», δήλωσε ο στρατηγός Michael Erik Kurilla, διοικητής της CENTCOM.

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.