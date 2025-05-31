Λογαριασμός
Στην Ιταλία για επέμβαση ο Αδάμ - Το μοναδικό παιδί από τα 10 της Παλαιστίνιας γιατρού που σώθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ είπε πως το ταξίδι θα γίνει μόλις δοθούν οι αναγκαίες άδειες και ότι ο Αδάμ θα μεταφερθεί στην Ιταλία συνοδευόμενος από τη θεία του

Γαζα

Ο Αδάμ, το μοναδικό από τα δέκα παιδιά της Παλαιστίνιας παιδιάτρου Αλάα Αλ Ναζάρ το οποίο σώθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, θα μεταφερθεί στη Ρώμη για να υποβληθεί σε επέμβαση, όπως δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Ταγιάνι πρόσθεσε ότι το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί μόλις δοθούν οι αναγκαίες άδειες και πως ο Αδάμ θα μεταφερθεί στην Ιταλία συνοδευόμενος από τη θεία του και τα παιδιά της. Αν δεν υπάρξουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου.

«Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο παλαιστινιακός λαός θεωρεί τη χώρα μας σημείο αναφοράς, ελπίδας και σωτηρίας», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Πριν από μια εβδομάδα, βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού είχαν προκαλέσει τον θάνατο 9 εκ των 10 παιδιών της Παλαιστίνιας παιδιάτρου Αλάα Αλ Ναζάρ η οποία, την ώρα της επίθεσης εργαζόταν στο νοσοκομείο. Κατάφεραν να σωθούν μόνον ο σύζυγός της και ο μικρός Αδάμ. Το παιδί φέρει βαριά τραύματα και βρίσκεται σε ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν στην Λωρίδα της Γάζας.

