Ο Αδάμ, το μοναδικό από τα δέκα παιδιά της Παλαιστίνιας παιδιάτρου Αλάα Αλ Ναζάρ το οποίο σώθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, θα μεταφερθεί στη Ρώμη για να υποβληθεί σε επέμβαση, όπως δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.
Ο Ταγιάνι πρόσθεσε ότι το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί μόλις δοθούν οι αναγκαίες άδειες και πως ο Αδάμ θα μεταφερθεί στην Ιταλία συνοδευόμενος από τη θεία του και τα παιδιά της. Αν δεν υπάρξουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου.
«Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο παλαιστινιακός λαός θεωρεί τη χώρα μας σημείο αναφοράς, ελπίδας και σωτηρίας», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.
Il piccolo Adam (11 anni), l’unico superstite dei dieci figli della pediatra Alaa al-Najjar, arriverà la prossima settimana da #Gaza in Italia e sarà curato nel nostro Paese. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio #Tajani https://t.co/W9szsUKiCm pic.twitter.com/jxrq3dEExu— Repubblica (@repubblica) May 31, 2025
Πριν από μια εβδομάδα, βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού είχαν προκαλέσει τον θάνατο 9 εκ των 10 παιδιών της Παλαιστίνιας παιδιάτρου Αλάα Αλ Ναζάρ η οποία, την ώρα της επίθεσης εργαζόταν στο νοσοκομείο. Κατάφεραν να σωθούν μόνον ο σύζυγός της και ο μικρός Αδάμ. Το παιδί φέρει βαριά τραύματα και βρίσκεται σε ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν στην Λωρίδα της Γάζας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.