Ο Αδάμ, το μοναδικό από τα δέκα παιδιά της Παλαιστίνιας παιδιάτρου Αλάα Αλ Ναζάρ το οποίο σώθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, θα μεταφερθεί στη Ρώμη για να υποβληθεί σε επέμβαση, όπως δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Ταγιάνι πρόσθεσε ότι το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί μόλις δοθούν οι αναγκαίες άδειες και πως ο Αδάμ θα μεταφερθεί στην Ιταλία συνοδευόμενος από τη θεία του και τα παιδιά της. Αν δεν υπάρξουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου.

«Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο παλαιστινιακός λαός θεωρεί τη χώρα μας σημείο αναφοράς, ελπίδας και σωτηρίας», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Il piccolo Adam (11 anni), l’unico superstite dei dieci figli della pediatra Alaa al-Najjar, arriverà la prossima settimana da #Gaza in Italia e sarà curato nel nostro Paese. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio #Tajani https://t.co/W9szsUKiCm pic.twitter.com/jxrq3dEExu — Repubblica (@repubblica) May 31, 2025

Πριν από μια εβδομάδα, βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού είχαν προκαλέσει τον θάνατο 9 εκ των 10 παιδιών της Παλαιστίνιας παιδιάτρου Αλάα Αλ Ναζάρ η οποία, την ώρα της επίθεσης εργαζόταν στο νοσοκομείο. Κατάφεραν να σωθούν μόνον ο σύζυγός της και ο μικρός Αδάμ. Το παιδί φέρει βαριά τραύματα και βρίσκεται σε ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν στην Λωρίδα της Γάζας.

