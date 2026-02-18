Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Έρευνα αποκαλύπτει ότι μεγάλος αριθμός βιβλιοδετών και τεχνιτών χαρτιού προσελήφθησαν από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Πιο συγκεκριμένα, μια Βρετανή ιστορικός αποκάλυψε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στις δεκαετίες 1930 - 1940, στο πλαίσιο του οποίου, τεχνίτες του χαρτιού αποκαθιστούσαν και καθάριζαν ιστορικά εκκλησιαστικά αρχεία, με σκοπό να τα καταστήσουν ευανάγνωστα, ώστε οι Ναζί να μπορούν να εντοπίσουν οποιονδήποτε είχε εβραϊκή καταγωγή.

Ο ρόλος τους

Η Δρ Morwenna Blewett, ερευνήτρια στον τομέα της συντήρησης και συνεργάτης του Worcester College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ανακάλυψε ναζιστικές επιστολές και άλλο υλικό που αποδεικνύει τη δράση και τον ρόλο αυτών των ανθρώπων δίπλα στους Ναζί. Οι τεχνίτες αποκαθιστούσαν μητρώα γεννήσεων, βαπτίσεων και γάμων για να εντοπίζουν τη «φυλετική καταγωγή».

Η Blewett, η οποία έχει εργαστεί ως συντηρήτρια ζωγραφικής στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, ανακάλυψε τυχαία το εν λόγω υλικό κατά τη διάρκεια έρευνάς της για οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς που ιδρύθηκαν από τους Ναζί.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι «Απλά βρήκα όλο αυτό το υλικό και δεν καταλάβαινα γιατί μιλούσαν για βιβλιοδεσία και καθαρισμό εκκλησιαστικών εγγράφων. Αυτό με οδήγησε να ερευνήσω περαιτέρω ποιο ήταν το σχέδιο και τι σχετιζόταν με την παραγωγή αποδεικτικών στοιχείων για την “άρια καταγωγή”».

«Βρήκα στα αρχεία επίσημα έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη βιβλιοδετών, καθώς και επιστολές μεταξύ διαφόρων αξιωματούχων που μιλούσαν για την αποκατάσταση εγγράφων», σημειώνει.

«Παρά τη δυνητική σημασία τους ως ιστορικά έγγραφα, οι συντηρητές χρησιμοποίησαν αρκετά καταστροφικές μεθόδους. Δεν εξασφάλιζαν την ασφάλειά τους, απλώς τα έκαναν ευανάγνωστα. Δεν τους ενδιέφερε τι ήταν πραγματικά», συμπληρώνει η Blewett.

Επιμέλεια: Λυγερή Γιαννουλάκη

Πηγή: skai.gr

