Υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών οι Βρετανοί και σε νέα δημοσκόπηση - 49% έναντι 17%

Το υψηλότερο ποσοστό υπέρ της επιστροφής καταγράφεται σε Σκωτία και Ουαλία

Γλυπτά του Παρθενώνα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σαφώς υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα τάσσεται η βρετανική κοινή γνώμη και σε νεότερη δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με τη μέτρηση της εταιρείας YouGov που διεξήχθη την Τετάρτη σε δείγμα 4.869 ενηλίκων, το 49% τάσσεται υπέρ της επιστροφής, έναντι ποσοστού μόλις 17% που απαντά πως τα Γλυπτά πρέπει να παραμείνουν στο Λονδίνο.

Το 26% των ερωτηθέντων είπαν ότι δεν τους νοιάζει τι θα απογίνουν τα Γλυπτά και το 9% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει το θέμα.

Τα ποσοστά είναι σχεδόν αμετάβλητα από την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας για το ίδιο ζήτημα το Νοέμβριο του 2023: 49% υπέρ επιστροφής, 15% υπέρ παραμονής στο Λονδίνο, 26% χωρίς προτίμηση και 10% άγνοια.

Το υψηλότερο ποσοστό υπέρ της επιστροφής καταγράφεται σε Σκωτία και Ουαλία ως προς τη γεωγραφική κατανομή των απαντήσεων, συγκεκριμένα σε ποσοστό 55%. Υπέρ της επιστροφής είναι το 47% των Λονδρέζων, την ώρα που το 20% των κατοίκων της πρωτεύουσας θέλει την παραμονή των κλασικών αρχαιοτήτων στην πόλη τους (το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ της παραμονής ανά γεωγραφική περιφέρεια).

Υπέρ της επιστροφής τάσσεται το 53% των γυναικών (έναντι ποσοστού 11% που αντιτίθεται) και το 44% των ανδρών (έναντι ποσοστού 23%).

Στην ανάλυση των απαντήσεων ανά κομματική προτίμηση, το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ της επιστροφής προκύπτει μεταξύ των ψηφοφόρων των κυβερνώντων Εργατικών, δηλαδή 59%. Κατά της επιστροφής είναι μόνο το 12% των φίλων του Εργατικού Κόμματος. Οι Συντηρητικοί ψηφοφόροι τάσσονται κατά πλειοψηφία και αυτοί υπέρ της επιστροφής με 35% έναντι 29%. Ακόμα και οι ψηφοφόροι του υπερδεξιού κόμματος Reform του Νάιτζελ Φάρατζ είναι οριακά υπέρ της επιστροφής, με 30% έναντι 29%.

Υπέρ της επιστροφής είναι όλες οι επιμέρους ηλικιακές ομάδες. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ είναι στις ηλικίες 50-64 ετών, με 53%.

Ως προς την κατανομή των απαντήσεων ανά κοινωνική και οικονομική βαθμίδα του πληθυσμού, υπέρ της επιστολής τάσσεται το 50% των τριών υψηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών και το 46% των τριών χαμηλότερων αντίστοιχων κατηγοριών. Εναντίον της επιστροφής τάσσεται μόνο το 17% αμφότερων αυτών των ομάδων .

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γλυπτά του Παρθενώνα Βρετανία
