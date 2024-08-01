Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σαφώς υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα τάσσεται η βρετανική κοινή γνώμη και σε νεότερη δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με τη μέτρηση της εταιρείας YouGov που διεξήχθη την Τετάρτη σε δείγμα 4.869 ενηλίκων, το 49% τάσσεται υπέρ της επιστροφής, έναντι ποσοστού μόλις 17% που απαντά πως τα Γλυπτά πρέπει να παραμείνουν στο Λονδίνο.

Το 26% των ερωτηθέντων είπαν ότι δεν τους νοιάζει τι θα απογίνουν τα Γλυπτά και το 9% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει το θέμα.

Τα ποσοστά είναι σχεδόν αμετάβλητα από την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας για το ίδιο ζήτημα το Νοέμβριο του 2023: 49% υπέρ επιστροφής, 15% υπέρ παραμονής στο Λονδίνο, 26% χωρίς προτίμηση και 10% άγνοια.

Το υψηλότερο ποσοστό υπέρ της επιστροφής καταγράφεται σε Σκωτία και Ουαλία ως προς τη γεωγραφική κατανομή των απαντήσεων, συγκεκριμένα σε ποσοστό 55%. Υπέρ της επιστροφής είναι το 47% των Λονδρέζων, την ώρα που το 20% των κατοίκων της πρωτεύουσας θέλει την παραμονή των κλασικών αρχαιοτήτων στην πόλη τους (το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ της παραμονής ανά γεωγραφική περιφέρεια).

Υπέρ της επιστροφής τάσσεται το 53% των γυναικών (έναντι ποσοστού 11% που αντιτίθεται) και το 44% των ανδρών (έναντι ποσοστού 23%).

Στην ανάλυση των απαντήσεων ανά κομματική προτίμηση, το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ της επιστροφής προκύπτει μεταξύ των ψηφοφόρων των κυβερνώντων Εργατικών, δηλαδή 59%. Κατά της επιστροφής είναι μόνο το 12% των φίλων του Εργατικού Κόμματος. Οι Συντηρητικοί ψηφοφόροι τάσσονται κατά πλειοψηφία και αυτοί υπέρ της επιστροφής με 35% έναντι 29%. Ακόμα και οι ψηφοφόροι του υπερδεξιού κόμματος Reform του Νάιτζελ Φάρατζ είναι οριακά υπέρ της επιστροφής, με 30% έναντι 29%.

Υπέρ της επιστροφής είναι όλες οι επιμέρους ηλικιακές ομάδες. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ είναι στις ηλικίες 50-64 ετών, με 53%.

Ως προς την κατανομή των απαντήσεων ανά κοινωνική και οικονομική βαθμίδα του πληθυσμού, υπέρ της επιστολής τάσσεται το 50% των τριών υψηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών και το 46% των τριών χαμηλότερων αντίστοιχων κατηγοριών. Εναντίον της επιστροφής τάσσεται μόνο το 17% αμφότερων αυτών των ομάδων .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.