Global Sumud Flotilla: Συνεχίζουν το ταξίδι προς τη Γάζα τα 10 τελευταία πλοία

Την πορεία τους προς τη Γάζα συνεχίζουν τα δέκα τελευταία πλοία του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης του Global Sumud Flotilla, μετά την αναχαίτιση της πλειονότητας των σκαφών από το ισραηλινό ναυτικό τη Δευτέρα.

Κατά την τελευταία ενημέρωση, το πλοίο Andros, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του στολίσκου, απείχε περίπου 93 ναυτικά μίλια από τη Γάζα και με βάση την ταχύτητά του, θα φτάσει στην περιοχή αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 44 σκάφη αναχαιτίστηκαν δυτικά της Κύπρου από μονάδες του ισραηλινού ναυτικού και κομάντος, ενώ σχεδόν 500 ακτιβιστές τέθηκαν υπό κράτηση σε ισραηλινό πλοίο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας, Catherine Connolly, όπως μετέδωσε η Irish Times.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια του στολίσκου να προσεγγίσει τη Γάζα. Στις 29 Απριλίου, περίπου 20 πλοία είχαν αναχαιτιστεί και οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στις ελληνικές ακτές, ενώ δύο ηγετικά στελέχη της αποστολής κρατήθηκαν για ανάκριση έως την περασμένη Κυριακή.

Ο στολίσκος είχε αποπλεύσει από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας την περασμένη Πέμπτη, με στόχο, όπως υποστήριζαν οι διοργανωτές, να αναδείξει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι δεν εντοπίστηκε ανθρωπιστική βοήθεια στα πλοία που αναχαιτίστηκαν και υποστήριξαν ότι επαρκής βοήθεια εισέρχεται καθημερινά στη Γάζα.

Η αποστολή είχε ξεκινήσει αρχικά από τη Βαρκελώνη στις 15 Απριλίου, ενώ στην πορεία προστέθηκαν και άλλα σκάφη από την Ιταλία. Συνολικά, 56 πλοία συμμετείχαν στην πρώτη φετινή προσπάθεια προσέγγισης της Γάζας στα τέλη Απριλίου.

Παράλληλα με τον θαλάσσιο στολίσκο, χερσαία αυτοκινητοπομπή με περίπου 30 οχήματα και 200 ακτιβιστές ξεκίνησε από το Ζλίτεν με κατεύθυνση την Αίγυπτο. Η πορεία της καθυστέρησε κοντά στην πόλη Σύρτη, όπου αντίστοιχη αποστολή είχε διαλυθεί τον Ιούνιο μετά από παρέμβαση λιβυκών δυνάμεων ασφαλείας. Ωστόσο, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν αργότερα ότι συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους προς τα αιγυπτιακά σύνορα.



Πηγή: skai.gr

