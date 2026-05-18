Αγωνία για το πλοίο «Last Dream» με τους Ελληνες που έπλεε προς τη Γάζα

Ανησυχία επικρατεί για το πλοίο «Last Dream», καθώς σύμφωνα με αναρτήσεις και καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν στα social media, έχει χαθεί η επικοινωνία μαζί του εδώ και περίπου τέσσερις ώρες.

Η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, προχώρησε σε διάβημα προς το Ισραήλ, ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που κυκλοφόρησε σε Instagram και Facebook, υπάρχουν φόβοι ότι το πλοίο ενδέχεται να έχει δεχθεί επίθεση ή να έχει αναχαιτιστεί από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.

Όπως καταγγέλλεται, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας», υποστηρίζοντας ότι έλαβε χώρα εντός κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για «απαγωγή» των επιβαινόντων, που, όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, μεταφέρονται «σε άγνωστο μέρος παρά τη θέλησή τους».

Στην ίδια ανακοίνωση απευθύνεται κάλεσμα προς την ελληνική κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της» και να προχωρήσει σε ενέργειες για την προστασία των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περίπου 20 πλοία συνεχίζουν να κινούνται προς τη Γάζα, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής αλληλεγγύης.

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 18:00 έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, καθώς και κινητοποιήσεις σε άλλες πόλεις της χώρας.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Ανακοίνωση για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή.

